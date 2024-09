A DVSC egykori játékosai, Bódi Ádám és Varga József a második virágzásukat élik Kazincbarcikán. Mint arról beszámoltunk, két héttel ezelőtt az NB II.-es KBSC 5–0-ra nyert a Budafok otthonában – Varga egy gólt, Bódi pedig két asszisztot jegyzett. A Loki újkori legendáinak számító futballisták múlt héten pedig a Gyirmót ellen brillíroztak, és egy-egy góllal és gólpasszal vezették győzelemre csapatukat. A jó sorozatot pedig vasárnap folytatták, nem is akárhogy!

Bódi Ádámék ezúttal a Tatabányát ütötték ki

Forrás: Facebook/KBSC-archív

Bódi Ádám ismét gólt lőtt és egy gólpasszt is adott Lucasnak

A borsodiak ezúttal Tatabányára látogattak, arra minden bizonnyal senki sem számított, hogy a meccs végére hétgólos különbség lesz a felek között. Az egykor szintén Debrecenben játszó, Kisvárdán kiteljesedő Lucas Marcolini a 9., majd a 12. percben is gólpasszt adott, majd a 15. minutumban Bódi beadása után ő értékesítette a helyzetet.

A 18 . percben már 4–0-re vezettek a vendégek, a korábban a szintén a Lokit erősítő Pintér Ádám megvillanása után a labda Bódihoz került, aki a boon.hu beszámolója alapján 13 méterről a bal felsőbe tekert. Azonban a félidő előtt Lucas még egy újabb találattal örvendeztette meg a KBSC szurkolóit, így a szünetben már 0–5 állt az eredményjelzőn, tehát a "bányászok" már csak a becsületükért küzdöttek.

Azonban a fordulást követően még tovább nyílt az olló, Szabó Máté az 54., Debreceni Ákos pedig a 85. percben volt eredményes. A barcikaiak mikor a Budafokot öt góllal szórták meg, a vereséget elszenvedő csapat menesztette edzőjét. Bármi is legyen a tatabányai tréner, Gyürki Gergely sorsa, bizonyára most ő is bosszús a csapatára. Az ismét kiválóan futballozó Bódi Ádám és Pintér Ádám ezúttal hatvan percet játszott, míg Lucas Marcolini és az országos szakportáloknál hétről hétre a másodosztály legjobbjai közé beválasztott csapatkapitány, Varga József hetven percet töltött a pályán.

Folytatás a DVTK elleni borsodi rangadón

Jó látni, ahogyan az ex-debreceni labdarúgók szárnyalnak, és ha így folytatják, a szeptember 16-ai DVTK elleni kupameccsen is okozhatnak kellemetlen pillanatokat ellenfelüknek.