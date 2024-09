Egy hét alatt nagy változás történt a Lokinál. Mint ismert, a Debreceni VSC egy hete közölte, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Szrdjan Blagojevics vezetőedzővel. Azóta kiderült, hogy Máté Csaba veszi át a gárda irányítását, de a Zalaegerszeg ellen még ideiglenesen Dombi Tibor vezette sikerre a Vasutast.

Szrdjan Blagojevics szerb sajtóhírek szerint hamarosan egy másik piros-fehér csapatot irányíthat

Forrás: Napló-archív

Az NB I.-es klubok mellett egy szerb csapat is érdeklődik Blagojevics iránt?

Szrdjan Blagojevcs azonban valószínűleg nem marad sokáig munka nélkül. Mint korábban már írtunk róla, információink szerint az ETO FC Győr és a ZTE FC is érdeklődik az 51 éves szakember iránt. A Loki történelmében a 7. legsikeresebbé váló edző információink jelenleg Belgrádban piheni ki az elmúlt esztendők fáradalmait, a mozzartsport.com pedig arról ír, hogy múlt vasárnap a helyszínen tekintette meg a Partizan Belgrád–Vojvodina (0–0) találkozót.

A legfrissebb szerb sajtóhírek szerint Szrdjan Blagojevics hosszabb ideig maradhat a hazájában, ugyanis az FK Vojvodina kispadjára a legesélyesebb jelölt, hamarosan ki is nevezhetik vezetőedzőnek.

A Vojvodina rosszul kezdett, az együttest már egy ideiglenes edző irányította legutóbb

A világszerte is ismert, az 1967-ben BEK-negyeddöntős FK Vojvodina – magyarul a Vajdaság szerb nevét takarja – egy vajdasági labdarúgócsapat, székhelye Újvidék városában található. A kétszeres jugoszláv bajnok és kétszeres szerb kupagyőztes nagymúltú együttes nem kezdte jól a 2024/2025-ös szezont, mivel hat mérkőzésen öt pontot tudott gyűjteni – jelenleg csupán a 14. helyet foglalja el a 16 csapatos szerb Szuperligában. A piros-fehér gárda a nemzetközi porondon az Európa-liga selejtezőjének második körében a holland Ajax, a Konferencia Liga selejtezőjének harmadik körében pedig a szlovén Maribor ellen esett ki. A Vojvodinánál a múlt hét elején menesztették Bozidar Bandovicsot, a hétvégén Nemanja Krtolica asszisztensedző ült ideiglenesen a kispadon.

Szrdjan Blagojevics korábban az FK Indija együttesét irányította Szerbiában. A tréner iránt néhány hónapja minden bizonnyal Oroszországból és az Egyesült Arab Emírségekből is érdeklődtek. Az edzőt sokan ismerik Kazahsztánban is, ugyanis korábban ott a Kaspiy és az Asztana kispadján is ült.