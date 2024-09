Egy héttel ezelőtt hivatalosan is bejelentették, Szrdjan Blagojevics távozik a DVSC kispadjáról. A Loki ZTE elleni bajnokiján így Dombi Tibor vezényelte a Bárány Donát fémjelezte piros-fehéreket. Abból a szempontból könnyű helyzetben voltak a futballisták, hogy a beugró „Bombázót” ismerték, ugyanakkor két esztendőt követően okozhatott nehézségeket az edzőváltás, hiszen a jól megszokott napi rutint váltotta egy másfajta edzésterv. A játékosok mellett szól, hogy simán, 3–1-re verték a ZTE együttesét a Nagyerdei Stadionban, így a cívisvárosi legenda győzelemmel adhatja át a stafétát Máté Csabának, akit kedden be is mutatott a klub.

Bárány Donát: a támadó reméli, bizonyíthat majd az új szakmai stábnak

Forrás: NS-archív

Bárány Donát: motiváltak az új edző miatt

A magyar futball szerelmesei tudják, Máté Csaba fantasztikus mérleggel zárt a Ferencváros „ideiglenes” kispadján Sztanyiszlav Csercseszov menesztését követően. A Fradi szimpatizánsai ekkor úgy érezték, ő lehet csapatuk következő trénere, ám a történet másképp alakult. Az élet úgy hozta, első vezetőedzői feladatát a DVSC-nél kapja a szakember. Az általa irányított fővárosiak játékából annyira emlékezhetünk, hogy szinte szüntelen rohamozták ellenfeleik kapuját és az új vezetőedző is kedveli a támadófutballt. Bárány Donát az előző szezonban mindvégig a Vasutas első számú centerének számított, összességében jó idényt is futott a közönségkedvenc. Portálunk arról kérdezte a játékost, miként élték meg az előző hetet illetve, hogyan várják a közös munka kezdetét az új szakemberrel. – A mostani edzőváltás egy kicsit más volt, hiszen Blagojevics mester már két éve dolgozott velünk, megszoktuk az edzésmunkát és a napi rutint is.

Egy párszor látszódott, hogy testidegen a szituáció, némi káosz is volt a fejekben, de szerencsére Tibi összerázott minket, folyamatosan hangoztatta, nyernünk kell. Sikerült is a ZTE elleni találkozó, nagyon izgatottak vagyunk a közös munka miatt.

Tudjuk, hogy a mester jó eredményeket ért el a Ferencváros élén, de egy másik csapatról beszélünk. Bízom benne, hogy tudjuk teljesítei a vezetőedző elképzeléseit. Remélem, kiérdemlem az edzésmunkámmal a bizalmat – kezdte a hajdúsági csatár.