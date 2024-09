Véget ért a kilencnapos debreceni 3x3 kosárlabda fieszta, az elképesztő színvonalat hozó World Tour Masterst végül a tavalyi nagydöntő győztese, a szerb Ub nyerte a jelenlegi világelső Miami előtt – számolt be róla honlapján a Debreceni Sportcentrum. Mint írják, a World Tour Masters egyeneskieséses szakaszával zárult a kilencnapos 3x3-as kosárőrület a debreceni Kossuth téren.

Szerb sikerrel zárult a World Tour

Forrás: Debreceni Sportcentrum

Az első negyeddöntő rögtön egy igazi csemegét tartogatott a kilátogatók számára, hiszen a jelenleg a világranglistát vezető Miami csapott össze a múlt héten Európa-bajnokságot nyerő osztrák válogatottal megegyező Bécs gárdájával. Az amerikaiak hiába játszották a tornán csere nélkül, ez nem volt kihatással a teljesítményükre, kemény védekezésükre alapozva végül 17-15 arányban diadalmaskodtak. A csoportját szintén megnyerő bahreini színekben induló, de belga játékosokból álló Riffa már nem izzadt meg ennyire, sőt 21-5-re kiütötték a mélyen saját tudásuk alatt játszó lengyel riválisukat. A tavalyi nagydöntő győztese, a szerb Ub is nagyon magabiztosan vette az első vasárnapi akadályt, a párizsi olimpián aranyérmet szerző Jan Driessen sem tudta megakadályozni az újvidékiek 21-11-es sikerét. Az utolsó elődöntőért vívott találkozón viszont kisebb meglepetés született, a korábban Debrecenben már többször is a végső győzelemig jutó Liman meg sem tudta nehezíteni az Utrecht dolgát, végül hétpontos vereséget szenvedtek.

A legjobb négy között a három játékossal felálló Miami továbbra sem volt hajlandó a fáradtság jeleit mutatni, gyakorlatilag végig vezetve jutottak be a döntőbe, igazolva ezzel, hogy nem véletlenül vezetik a világranglistát. Az Ub is szinte végig előnyben volt holland riválisával szemben, 20-13-nál azonban kicsit megtorpantak, és talán már elhitték hogy meg van a győzelem. Ekkor azonban az Utrecht sorozatban öt pontot dobott újra nyílttá téve a találkozót, ám mielőtt még labdájuk lett volna a meccs megnyeréséhez Stahinja Stojacsics egy betörés után lezárta a mérkőzést.

Összejött tehát az álomdöntő a tavalyi nagydöntő győztese és a világelső között, mely nem is hozott csalódást. 10-10-ig felváltva estek a kosarak, viszont ekkor James Parrot „őrült meg”, sorozatban szerezte a pontokat mellyel 15-11-re elléptek. Ekkorra viszont már teljesen elkészültek az erejükkel a végig csere nélkül küzdő amerikaiak, 18 pontnál utolérték riválisukat, Majsztrovics duplájával pedig hosszú idő után a vezetést is átvették, sőt egy sokáig videózott kosárral végül meg is nyerték a World Tour Masters Debreceni fordulóját.