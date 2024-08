Gól: Kántor T.(2), Balás G.(2), Nagy L., Kiss Cs., Fodor N. Ill. Kontor B. ; Jók: mindenki ill. senki ; Ifi:4-3

Szabó Lajos: A mai napon egy jó formában lévő Létavértes látogatott hozzánk. Az előző heti vereség után picit tartottunk ettől a meccstől, de van egy mondás: ijedt embert nagyot üt! A mérkőzés képét látva még így is megérdemelt a győzelmünk. Jövőhétre minden napra jut egy udvari gól! Az első 15 percet nézve nem gondoltuk ezt a nagy arányú győzelmet, mert egy jó csapattal játszottunk, de úgy gondolom, hogy ma a játékosaink felnőttek a feladathoz és bizonyították azt, hogy lehet velünk ebben a bajnokságban is számolni! Sok sikert kívánok a Létának és gratulálok az ifi csapat utolsó perces győzelméhez, de ennyi helyzetet nem szabad kihagyni! A mai győzelmet Lévai Gyuri bácsi felépüléséhez ajánljuk! Hajrá Udvari!

Árva Barna: Sok hibával és gyengén játszottunk a mai napon, és az ellenfél kihasználta ezt a lehetőséget. A fejekben rendet kell tenni!

Balmazújvárosi FC - Bocskai SE 1-0(1-0)

130 néző Vezette: Juhász D.(Gajdics Z., dr. Kiss A.)

Balmazújváros: Csorvási T. - Fehér Z.(Éder B.), Sallai Cs.(Somogyi S.), Rőth A., Drobina M.(Sütő B.), Nagy L.(Rizán Zs.), Csatári D., Galla P., Kerekes B.(Domonkos Sz.), Kovács M., Kovács B.(Rákos B.) Vezetőedző: Kerek Balázs

Bocskai SE: Bányai Cs.(Zsila K.) - Vincze V.(Vértesi D.), Kolompár K., Szabó V., Kolompár Krisztofer, Nagy O., Szarvas L.(Sarkadi M.), Károlyi A., Szabó K., Sándor B.(Kiss T.) Kolompár J. Vezetőedző: Oláh Sándor

Gól: Rőth A. ; Jók: Rőth A., Kovács M., Csatári D., Kovács D. Ill. senki ; Ifi:2-0

Kerek Balázs: Sajnos érezhető volt a szerdai mérkőzés a játékosokon, de becsülettel, nagy akarattal vágtak bele a mai mérkőzésbe. Az első félidő kifejezetten jól sikerült és több lehetőségünk is akadt. Egy szabadrúgás után visszapattanó labdát Rőth András vágott be a kapuba. A második félidő nem úgy sikerült, bár így is akadt volna lehetőség a mérkőzés lezárásához, de a gól a lábakban maradt. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez és sok sikert a Vámospércsnek!