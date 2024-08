Gól: Kiss Cs., Kiss D., Kántor T. Jók: Kiss B., Kiss Cs., Nagy M., ill. Csizmár K., Szabó A., Szabó G., Dufla D. Ifi: 2-1

Szabó Lajos: A mai napon egy meglepően jó csapattal találkoztunk. Az osztályváltást követően úgy gondolom, megértek a vármegye I. osztályra, ezt bizonyítja az első félidő gólcsendje is. A második félidőben kicsit többet tettünk a győzelemért, ez gólokban és helyzetekben is megmutatkozott. Ha egy picit koncentráltabbak vagyunk, lehetett volna nagyobb különbség is, a három gólos különbség ránk is hízelgő. Játszottunk már jobban is, de lesz ez még jobb. Gratulálok a vendégeknek, Hajrá Udvari!

Babicz Tamás: A szezon legjobb játékát produkáltuk, a végeredményt túlzónak érzem, de összességében a kitűnő erőkből álló hazai csapat megérdemelte a győzelmet!

Létavértes SC’97 - Bestrong SC 3-1 (2-0)

150 néző. Vezette: Csiszár K. (Farkas B., Félegyházi V.)

Létavértes: Ésik L. - Rostás G., Virág B., Lakatos K., Kontor B. (Misuta M.), Ujvárosi M., Szabó M. (Puskás A.), Vida F., Mázló D. (Demján J.), Odunuga I. (Szalma N.), Ali A. Vezetőedző: Árva Barna

Bestrong: Kovács D. - Tóthszegi P. (Hermann D.), Áros Cs., Barabás Z. (Lipcsei P.), Bucz B., Juhász B., Erdélyi Zs.(Hegedüs Gy.), Haraszin Zs. (Nagy N.), Sallai T., Katona Z. (Felföldi L.), Ferenczi T. (Gurbai B.). Vezetőedző: Kovács Miklós

Gól: Kontor B.(2), Rostás G., ill. Sallai T. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 0-7

Árva Barna: Egy jó csapatot győztünk le egy fegyelmezett, jó taktikával. Köszönjük a stábnak és a csapatnak!

Kovács Miklós: Sajnos rendre 20-30 perc értékelhető futballal tudunk előrukkolni, ezzel azonban nem lehet meccset nyerni. Igyekszünk feltárni az okokat, orvosolni a problémát, mert ez a csapat többre hivatott, mint az eddigi teljesítményünk. Mindemellett gratulálok az ellenfelünknek a győzelemhez!

BUSE - Hajdúböszörményi TE 1-1 (1-1)

130 néző. Vezette: dr. Kiss A. (Pál G., Borkó Z.)