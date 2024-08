A Kabai Meteorit SE csapatához érkezett Plókai Gergő Hajdúszoboszlóról, valamint Jónás Bence és Szmáhin Denisz Nagyrábéról. A DEAC II.-nél folytatja Nagy Ákos és Vadon Márton (DSI Debrecen), valamint Szőke Márton Imre (Nagyrábé), ugyanakkor az utánpótlásból még több fiatal tehetség is lehetőséget kaphat a későbbiekben. A Balmazújvárosi FC színeiben láthatjuk már Sallai Csabát és Rákos Balázst (Hajdúböszörmény), Drobina Martin Dominikot (Hajdúszoboszló), Sütő Balázst (Bestrong), valamint Csatári Dávidot (Hajdúnánás) is A Létavértes SC’97 együttese is erősített, hiszen csatlakozott Lakatos Zsolt (Esztár), Rostás Gábor, Nagy Milán Gyula, és Bolton Adorján Alexander (mindhárman Monostorpályi), valamint Ésik László (Hajdúnánás), Meszesán Patrik és Virág Balázs (Bestrong). A Téglás VSE esetében a közösségi médiában egyelőre még nem olvashattunk róla, hogy történt-e változás, de a Bocskai SE-ben is mindeddig csupán Kolompár Krisztián hagyta el a fedélzetet, hisz a Kenderesben jobb lehetőséget látott.

A következő idényben is nagy küzdelmek várhatók a vármegye I.-ben, az átalakult játékoskeretek miatt egyelőre még nehéz megjósolni, hogy mi lesz majd a végső sorrend. Azonban a következő hetekben az első meccsek után már jobban látszódhatnak az erőviszonyok.