A 2024-es párizsi olimpián szereplő kézilabdázók nem sokat pihenhetnek, sokan már rögtön a 2024/2025-ös idényre készülő klubcsapatuk felé vették az irányt. A DVSC Schaeffler ötkarikás játékokon résztvevő sportolói jövő hétfőn már együtt edzenek a társaikkal, a Lokitól idén nyáron a francia Metz alakulatához szerződő Vámos Petra pedig már egy edzőmeccsen be is mutatkozott.

Vámos Petra (a képen alul) és Szemerey Zsófi (bal felül) számára jól sikerült a bemutatkozás

Forrás: Facebook / Metz Handball

Vámos Petra velük játszhat a következő idényben

Az előző idényben a Bajnokok Ligájában negyedik helyen záró, a francia bajnokságot megnyerő Metz múlt hétvégén a középcsapatnak számító ESBF-el (Besancon) mérte össze a tudását. Vámos Petráék 31–25-ös győzelmet arattak, amely után a lányok egy fotót is készítettek, amit a klub a közösségi oldalán is megosztott. A metziek a folytatásban a tervek szerint még játszanak edzőmeccset a Győri ETO KC-val, illetve az RK Krim Ljubljanával. Az együttes szeptember 8-án a norvég Storhamar ellen idegenben kezdi meg szereplését a BL-ben, míg a bajnokságban először szeptember 11-én a Toulonnal hazai környezetben találkoznak.

Vámos Petra 157 tétmeccsen ölthette magára a Loki szerelését, összesen 543 gólig jutott és öt éremmel gazdagodott. Immáron a Metzet vezetheti győzelemre

Forrás: Napló-archív

Az egyik francia hírportál, a letgometz.com korábban azt is elemezte, hogy milyen kerettel vág neki a Metz a következő szezonnak. A magyar kézilabda-válogatott irányítójának többnyire francia csapattársai lesznek. Közülük többen is tagjai voltak az olimpián ezüstérmet szerző nemzeti alakulatnak, továbbá a dánokkal bronzérmes Anne Mette Hansen és a svédekkel negyedik Tyra Axnér is a világ egyik legjobbjának számító metzi gárdát erősíti.

A "Vámosz" becenévre hallgató játékos poszttársa Allison Pineau, de a tavaly a Mosonmagyaróvárban bravúrt bravúrra halmozó Szemerey Zsófi személyében egy magyar kapus is a Metzben bizonyíthat.

A sárga-kékeknél egyébként korábban két magyar játékos, a Debrecen együttesét is éveken át erősítő Csáki Viktória, valamint Farkas Andrea játszott.