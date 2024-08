Ugyanis az egyik, Párizsban készült fotón a kézilabdás múlttal rendelkező Major Márk is feltűnik, aki Vámos Míra barátja. Mint kiderült, Vámos Petra is párkapcsolatban él, hiszen követőivel egy romantikus fotót is megosztott. A 23 éves sportoló barátja Sebestyén Örs, aki humánkineziológus és erőnléti edző, többek között a magyar férfi serdülő kézilabda-válogatottnál is tevékenykedik. A jelenleg 29 esztendős szakember korábban Balatonbogláron, a NEKA-nal – Vámos Petra korábban itt is játszott – is segítette a fiatalokat, tavaly óta pedig a DVSC erőnléti edzője.