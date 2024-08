Több versenyen is indultam, 2019-ben a budapesti Európa-bajnokságon is részt vettem. Nagyon jó formában voltam, és meg is nyertem az Eb-t egy olasz nő előtt. Tulajdonképpen ez volt az utolsó nemzetközi versenyem, hiszen jött a koronavírus-járvány, és hiába készültem, sorra maradtak el a sportesemények 2020-ban és 2021-ben is. A járvány levonulása után azért csak motoszkált még bennem, hogy jó lenne újra színpadra állni, hiányzott nagyon a versenyzés. Szerencsére meg is találtam ennek a módját: egy külön kategóriában, a fitt anyukák között még többször is, legutóbb 62 évesen nyertem, de mivel már 64 vagyok, most már inkább a fitt nagymamák kategóriájában kellene indulnom, de olyan meg egyelőre nincsen, így felhagytam a versenyzéssel.