Megszámolni is lehetetlen lenne sajnos mennyi baleset történik országszerte a közutakon. Ezek nagy többsége megelőzhető lenne, leggyakrabban „csupán” odafigyeléssel. Szombaton éppen ennek apropóján szerveznek rendezvényt Tégláson, amelyen Talmácsi Gábor is tiszteletét teszi. A kilátogatók egyebek mellett szimulátorokat is kipróbálhatnak, több hírességgel is találkozhatnak, továbbá igazi amerikai gépcsodákat is megtekinthetnek.

Talmácsi Gábor is részt vesz a téglási eseményen

Forrás: NS-archív

Talmácsi Gábor rögtön igent mondott

Az esemény egyik főszervezője, Tóth Árpád szerint fontos, hogy a fiatalok időben szembesüljenek azzal, mennyire kell figyelni a közutakon. A hírességek szerepvállalása ilyenkor is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen ők azok, akik igazán megszólíthatják az autósokat. Talmácsi Gábor mellett egyébként a Speedwolf Debrecen és több neves versenyző is tiszteletét teszi a téglási gokartpályán. – Mindenféleképpen szerettünk volna rendezni egy biztonságot népszerűsítő eseményt létrehozni.

Az indíttatásunk az volt, hogy rengetegen olyan baleset van, amelyek bebizonyítják, sokszor felelőtlenül közlekednek az emberek. Azt vallom, nem a közutakon kell „bátran” vezetni. Például, ha a résztvevők kipróbálják az ütközésszimulátort, biztosan el fognak gondolkozni, valóban megéri-e gyorsan és szabálytalanul közlekedni

– kezdte. Tóth Árpád szót ejtett a vendégekről is. – Szerencsére sok versenyző rögtön igent mondott, nem kellett győzködni senkit.

Többek között motoros világbajnokunk, Talmácsi Gábor is érkezik hozzánk, akinek egyébként van motoros iskolája is. Fontosnak tartom, hogy a népszerű emberek is beálljanak az ilyen kezdeményezések mögé. Biztosan állítom, minden korosztály, még a legkisebbek is megtalálják maguknak a megfelelő programokat a téglási autó és motoresemény helyszínén

A legfőbb üzenetünk, hogy mindenki vezessen körültekintően és óvatosan! – mondta a szakember.