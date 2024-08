– Mindig örömmel fogadom az ilyen felkéréseket, jó látni, hogy a fiatalokat is érdekli az autómotorsport – fogalmazott a világbajnok motorversenyző, Talmácsi Gábor az Autós Családi Élménynap szombati rendezvényén a DakarRingen.

Talmácsi Gábor a mai napig nagyon népszerű az autósport kedvelőinek körében

Forrás: Kiss Annamarie

Talmácsi Gábor: mindig népszerűsíti a sportágat

A sport szerelmesei anno egy emberként drukkolhattak „Talmának”, amikor az utolsó körökhöz érkezett motorjával, amelynek végén meg is nyerte a vb-címet a híres sportoló. A hajdúhadházi rendezvényen szinte rögtön körülvették a klasszist a rajongók, aki mindenkivel, aki csak szerette volna, készített közös képet, illetve egy nem mindennapi dolog is történt: a világbajnok nagy rajongója már korábban leegyeztette a versenyzővel, hogy írja alá a járművét, Talmácsi pedig meg is tette ezt. A drukker egyébként egy fél országot is képes volt átutazni a szignóért. A magyar motoros világbajnok portálunknak elmondta, mindig öröm számára, ha ilyen eseményekre invitálják. – Üdvözlöm az ilyen kezdeményezéseket, jó ilyen közegben mozogni, ennyi fanatikussal.

Az utánpótlás is láthatja, milyen is egy ilyen rendezvény, ha úgy tetszik, ebben szocializálódhat. Úgy hiszem, hogy a sikeres, híres sportolók is hozzáadhatnak az ilyen rendezvéynekhez. Számokban nem lehet mérni, pontosan hány fiatal kezd el sportolni. Azt látjuk, hogy, akik ma Magyarországon autósportot űznek, mind nagyon ügyesek.

Remélem ez a jövőben is így lesz – mondta a világbajnok motorversenyző.

Magyarország egyik legjobb driftese

Talmácsi Gáboron kívül még voltak természetesen híres sportolók a „Ringben”, hiszen például a szemtelenül fiatal – magyar bajnok – Utasi Péter is ellátogatott a hajdúhadházi eseményre. Fiatal kora ellenére a versenyző már nagy tapasztalattal rendelkezik, sokak szerint ő Magyarország legjobb driftese. Az ifjú klasszis kiemelte, külön szereti az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeket, amelyeken a legkisebbektől a legidősebbekig, mindenki érdeklődik a sportág iránt. – Azért próbálok eljönni az olyan rendezvényekre is, amelyek még most kezdik kinőni magukat, hogy kicsit többet lássanak a sportágból. Nem csupán arról szól a driftelés, hogy kimegyünk és elfüstöljük az összes gumit. Az a lényeg, hogy minőségi prezentációt tudjunk mutatni a nézőknek.

Hiszem azt, hogy sikerül megszólítani a fiatalokat. Bizonyítja ezt az is, hogy olyan kérdéseket is feltesznek nekünk, hogy miért megyünk mindig keresztbe?

Emiatt nem nézzük le azt, aki még nem ért ennyire a sportághoz, sőt! Sokkal inkább örülök neki, mert látszik, érdekli a drift világa – mondta mosolyogva az ifjú titán.