A DVSC számára nem sikerült jól a hazai idénynyitó, a DVTK több mint másfél évtized után vitte el ismét a három pontot Debrecenből. A Loki nyáron szerződtetett játékosa, Szűcs Tamás a keleti rangadó után arról beszélt, hogyan élte meg bemutatkozását a Nagyerdei Stadion közönsége előtt. – Nagyon örültem, hogy hazai pályán kezdőként mutatkozhattam be a szurkolók előtt, fantasztikus hangulatot teremtettek. Nagyszerű volt megélni ezt a pillanatot. Győzelemmel szerettem volna debütálni, sajnálom, hogy ez nem jött össze. Köszönjük szépen, hogy ennyien biztattak bennünket. Remélem, még sokszor bizonyíthatok a csodálatos debreceni közönség előtt – hangoztatta a fiatal futballista.

Szűcs Tamás már nagyon vágyik arra, hogy gól lőjön

Fotó: Czinege Melinda

Büszke Loki-játékos

Szűcs Tamás aztán a Diósgyőr elleni mérkőzést is értékelte. – Nyilván egy kiállítás mindig megváltoztat egy meccset. Ennek ellenére úgy éreztem, a második félidőben tíz emberrel jobban játszottunk.

Szerintem az elejétől kezdve mindent megtettünk a győzelemért, de sehogy sem tudtunk gólt lőni. Jobban játszottunk a Diósgyőrnél, éppen ezért vagyok még inkább csalódott.

Büszke vagyok a csapatra, keményen dolgoztunk, ami sajnos ezúttal nem párosult ponttal vagy pontokkal – gondolt vissza a derbire.

Arról is szó esett, hogy Szűcs Tamást sok szurkoló egy sorral feljebb is megnézné mire képes. A korábban Dániában játszó futballista azt is megosztotta, mennyire elégedett a szerepkörével. – Azon a poszton próbálom kihozni a maximumot, ahol játszanom kell. Próbálom a mester kérésinek eleget tenni, és elvégezni jól a feladatom. Bár véleményem szerint a támadó harmadban van a legnagyobb erősségem, de nekem egyébként az is tetszik, ha hátrébb játszok. Az a fő feladatom most, hogy szerezzem meg középen a labdát, és aztán passzaimmal segítsem a támadásokat – hangoztatta.

Szűcs Tamás már nagyon éhes a gólra

A futballistának az első három fordulóban több tetszetős megmozdulása is volt. Szűcs Tamás végül arról is beszámolt, hogy megtalálta a helyét a többiek között, könnyen beilleszkedett, de a góllövőlistára is fel akar iratkozni.

Úgy érzem, megszoktam a taktikát, amit a szakmai stáb kér tőlünk. Élvezem is a Loki-mezben a játékot. Azonban szeretnék mielőbb gólt lőni, mert akkor még elégedettebb lennék a teljesítményemmel

– tette hozzá Szűcs Tamás.