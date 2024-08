A mindössze hat bajnoki meccsen a DVSC-t irányító Joao Janeiro nem túl sok nyomot hagyott maga után Debrecenben. 2022 szeptemberében egy gyengélkedő Loki kispadjára azonban leült az addig a magyar futballközegben ismeretlen Szrdjan Blagojevics és szakmai stábja, majd lépcsőről-lépcsőre építkezve egyre inkább csodát csináltak. A mai modern futballban a szurkolók java azonnali sikereket szeretne, ám ha jön egy-két rosszul sikerült meccs, egy kisebb hullámvölgy, rögtön felelősöket keresnek. A szerb szakember azonban megkapta a bizalmat, a játék pedig merőben más lett, mint a 2022/2023-as szezon kezdetén. Megkérdőjelezhetetlen volt a szerepe ebben a markáns változásban Szrdjan Blagojevicsnek. Remek volt az irány, a csapat az idény végén egy hatmeccses veretlenségi szériának köszönhetően a bajnokságban bronzérmesként végzett, amely után a nemzetközi kupaporondon megmérettethette magát. A 2023/2024-es évadban is stílusos futballal rukkolt elő a Vasutas, és bár közben a játékosok jöttek-mentek, a gárda sokáig ugyanolyan szenvedéllyel harcolt a győzelmekért. Azonban az ellenfelek sok esetben egyre inkább kiismerték a cívisvárosiak játékát, amely miatt már az előző szezonban több fájó vereség is becsúszott, sokan már a vezetőedző lemondását követelték. A vezetők részéről még a Ferencváros elleni 5–1-es zakó után is töretlen volt a bizalom Szrdjan Blagojevics irányába, az együttes pedig végül az NB I. ötödik helyén zárt, ami nem számított kudarcnak. Bár a nyár folyamán a hírek felröppentek, miszerint a szerb trénernek más ajánlatai is vannak, de változás nem történt, a játékosok Szrdjan Blagojevics vezetésével végezték el a kemény munkát.

Szrdjan Blagojevicsnek sokat köszönhet a DVSC

Forrás: Napló-archív

Szrdjan Blagojevics taktikáját túlságosan kiismerték?

A 2024/2025-ös idény elején valami mégis félresiklott, a Nagyerdei Stadion játékoskijárójában már régen volt ennyire feszült a pillanat, mint a DVTK elleni vereség után. Pedig akkor a második félidőben még jól is játszott a Lokomotív, de mi lehetett Újpesten, ahol az edző szavakkal, taktikai utasításokkal vagy cserékkel sem tudta felrázni az alakulatot. Már-már elcsépeltnek nevezhető, a magyar sportéletben gyakran használt kifejezés: „Ha rosszul megy a biznisz, nem a madamot, hanem a kisasszonyokat kell elküldeni!” – azonban betelt a pohár, immáron Szrdjan Blagojevicset menesztették.

Ragaszkodott a játékfilozófiához, talán ez lett a veszte. A szerb szakember irányításával 99 bajnoki pontot gyűjtött a Loki, ezzel ő lett a DVSC 7. legsikeresebb edzője, és a legeredményesebb külföldi trénere. Egyértelműen beírta magát a debreceni futball történelmébe, de a kapcsolat most elfáradt. A szurkolók köszönettel tartoznak Blagojevicsnek, aki tényleg adott valami pluszt nem csupán a Lokinak, hanem az NB I.-nek is.

A DVSC edzőinek NB I.-es örökrangsora a dvsc.hu alapján: