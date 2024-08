„Halottról jót vagy semmit” – tartja a mondás. Mint ahogyan általában a szurkolók egy edzőváltás után is inkább a pozitív dolgokat tartják meg emlékeikben, a negatívumok pedig feledésbe merülnek. Miután a DVSC hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontott Szrdjan Blagojevics vezetőedzővel és segítőivel, a klub Facebook-oldalán található bejegyzéseknél a hozzászólások között böngésztünk. Arra voltunk kíváncsiak, a Loki drukkerei a hírre hogyan reagáltak.

Szrdjan Blagojevics taktikai utasítást adott a csereként pályára lépő Kocsis Dominiknek a tavalyi Fehérvár elleni hazai idényzárón

Forrás: Napló-archív

Voltak, akik örültek, voltak, akik bánkódtak, Szrdjan Blagojevics személye megosztotta a fanatikusok többségét. Sokan azt is hosszasan kifejtették, megítélésük szerint mi vezetett a vezetőedző menesztéséhez.

Szrdjan Blagojevics taktikáját kiismerték az ellenfelek?

„Kicsit sajnálom, de meg kellett lépni. A támadójátékunk esetleges. Néha úgy érzem, hogy elképzelés nélküli. Dorian Babunski óta nincs egy igazán gólérzékeny befejező csatárunk” – írta az egyik drukker.

Egy másik hozzászóló kiemelte, hogy a szerb edzőt kedvelte, mert kialakított egy olyan játékrendszert, ami a Loki számára nagyon jól fekszik. Azonban úgy érzi, kissé sablonossá és kiismerhető vált, ha valaki ellen nem működött a taktika, akkor nem volt más alternatíva.

Ezt a nézhetetlen focit nem lehetett tovább engedni, ennek így kellett lennie, sok sikert neki a továbbiakban!

– fogalmazta meg gondolatait egy szurkoló, egy másik kommentelő pedig így reagált: „Meg kellett volna újulnia. Egy idő után az általa játszatott labdakihozatal az egy csatáros játékkal, ezzel a kerettel – köztük egy nyugdíjas Dzsudzsákkal hatástalan az ellenfelekre”

Valaki szerint Blagojevics menesztése már egy elkerülhetetlen lépés volt, mivel a csapat zsákutcába került, ahonnan nem volt más kiút. Más is örült, hogy az edző távozott, mert megfogalmazása szerint „ez már rég veszett fejsze nyele történet volt”. Ugyanakkor bízik benne, hogy egy erős markú, karakán, következetes és igazi vezér-jellemmel bíró trénert igazol a Loki.

Az egyik ultra is megmagyarázta, szerinte miért fáradt el a kapcsolat. „Nagyon változó volt a mester megítélése, folyamatosan váltakozó kettősség jellemezte a munkáját. Az elején mikor idejött az addigi pedigréje miatt nagyon nem várt tőle senki sokat, aztán a rövid idő alatt elért eredmények őt igazolták. A bronzéremmel pedig legitimálta is a módszereit. Igaz, hogy hosszabb távra nem tudta átmenteni a jó formát, a jobb csapatok idővel kiismerték a játékunkat. A csapat fejlődni tudott alatta, de ő maga nem fejlődött: elképzeléseihez mereven ragaszkodott a pályán, nem tudott megújulni, ráadásul a játékosokkal folytatott túl hűvös viszony is eddig bírhatta. Minden jót, sokat köszönhetünk neki, de vele eddig tudtunk eljutni” – vélekedett.

Ha erős a Debreceni VSC, jobb a verseny!

Még egy újpesti szurkoló is kommentelt. Kiemelte, fontos számára, hogy a magyar futball egésze erősödjön, és a rivális csapatok is méltó ellenfelek legyenek. „Bár a pályán a Debrecen ellen mindig kemény küzdelmet várunk, és természetesen a lila-fehér győzelem a cél, azt is kívánom, hogy a Loki is megtalálja a stabilitást és a sikerekhez vezető utat. Hiszen csak akkor lehet igazán élvezetes és magas színvonalú a verseny, ha minden csapat, így a DVSC is a legjobb formáját hozza” – hangsúlyozta.