A DVSC ismét pénteken játssza az OTP Bank Liga 3. fordulójának nyitómeccsét. Szrdjan Blagojevics együttese legutóbb Győrben vendégeskedtek, s az ETO Parkban magabiztosan 3–0-ra nyertek Domingues, Bárány és az újonc Silué találataival. A hajdúságiak egészen meggyőző futballt mutattak be, gyakorlatilag lemosták a pályáról a Rába-partiakat. A Loki góljai is egészen szemkápráztatóak voltak, így magabiztosan várhatják a lilák elleni pénteki ütközetet.

Szrdjan Blagojevics rendszerében megtalálta számításait Ferenczi János

Forrás: Czinege Melinda

Szrdjan Blagojevics: mindenki jó úton jár

Gyakorlatilag az történt a pályán a Győr ellen, amelyet a Loki szerb vezetőedzője és a szakmai stáb kitalált. A kecskeméti meccset megelőzően a DVSC trénere, Szrdjan Blagojevics nyilatkozott portálunknak. – Nagyon büszkék voltunk, hogy ilyen magabiztosan sikerült nyernünk Győrben. Megmutattuk, hogy hogyan tudunk játszani, de hagytunk ki helyzeteket és vannak dolgok, amelyekben javulnunk kell. A második gólunk után túlságosan visszaálltunk, ezt nem igazán kedvelem, bár tudjuk, van egy ellenfél is a pályán, akik mindent megpróbálnak ellenünk – mondta az ETO elleni meccsről a mester. A vezetőedző a Kecskemét elleni találkozóról is nyilatkozott. – A második „vizsgánk” következik, szeretnénk nyerni. Megvannak a játékosaink, akik végre tudják hajtani az elképzeléseinket. Az új futballistáinknak persze idő kell ehhez, de mindenki jó úton jár.

Biztos vagyok benne, hogy nehéz meccs lesz, de bízok a csapatban. A Kecskemét egy remek együttes, akik jó futballt játszanak, főleg hazai környezetben, ahol egyébként gyepszőnyeget cseréltek, így a játék is másabb lehet.

Megterhelő találkozóra számítok, de továbbra is bíznunk kell magunkban – fogalmazott a tréner.

Ferenczi János is motivált

A DVSC kezdőcsapatát gyakorlatilag már elképzelni sem lehet a 11-es számú Ferenczi János nélkül. A tavalyi szezonban rengeteg gólpasszt osztott ki a társaknak, sőt Marco Rossi szövetségi kapitány is számolt vele a magyar labdarúgó-válogatottnál. A Vasutas balbekkje szerint erős csapat a Kecskemét, mindent bele kell adniuk idegenben. – Szerencsére nagy győzelmet arattunk Győrben, kellett ez az öltözőnek. Mindenki tudja, hogy a játékosokat összekovácsolja a siker, sokkal könnyebb az újaknak is beilleszkedni. Úgy érzem, a csapat magja egybemaradt. A napokban is érkeztek új futballisták, őket igyekszünk a lehető legjobban segíteni.

Szerintem kiemelkedő a játék, amelyet mutatunk a mesterrel, mindenki megjegyzi, mennyire tudatosan futballozunk.

Remélem, olyan vége lesz a szezonnak, amelyről álmodozunk. Masszív ellenféllel fogunk találkozni, de jó lenne, ha újabb győzelemmel folytatnánk a szezont – mondta a Loki ikonja.