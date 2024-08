A Csakfoci információi szerint a DVSC elköszönt Szrdjan Blagojevicstől, így a szerb tréner elhagyja a hajdúsági klubot. A sportlap hétfő este arról írt, hogy Blagojevics már el is búcsúzott a csapattól, és egy mérkőzés erejéig Dombi Tibor lesz majd a megbízott edző. Úgy tudják, már a hétfői edzést is ő vezette, és erről a Haon is így értesült.

A DVSC már el is köszönt Szrdjan Blagojevicstől?

Forrás: Napló-archív

Egy harmadik és egy ötödik hely Szrdjan Blagojevics eddigi mérlege

Mint emlékeztettek, a csapat az előző fordulóban váratlanul sima, 3-0-s vereséget szenvedett Újpesten, de távolabbra nézve sem rózsás a helyzet: a Loki 4 forduló alatt 4 pontot gyűjtött, ezzel mindössze a tizedik az élvonalban.

Az 51 éves Blagojevics 2022 szeptemberében érkezett a Lokihoz, első szezonjában rögtön a harmadik helyet szerezte meg a csapattal, így kiharcolták a nemzetközi kupaszereplést. A 2023/2024-es idényt az ötödik helyen zárta a DVSC.

Már az utód is megvan?

Az Nb1.hu szerint Máté Csaba váltja a szerb szakembert a Debrecen kispadján, értesüléseik szerint Mátéval szóban már meg is állapodott a vezetőség. Az 54 éves szakember tavaly Sztanyiszlav Csercseszov távozása és Dejan Sztankovics érkezése között 10 mérkőzés erejéig irányította a Ferencvárost, emelték ki.

