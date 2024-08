Kihúzták a Loki méregfogát

Most tegyük félre a számokat, és jöjjenek a szubjektív észrevételek amik a menesztéshez vezethettek, természetesen kihangsúlyozva, hogy nincs nálunk a bölcsek köve. A csapat teljesítményét figyelő, olykor elemző laikusként úgy tűnt, a gárda fejlődése a tavalyi szezonban megtorpant, amihez hozzájárult, hogy az ellenfelek is kiismerték a DVSC játékát: tudták, hogy intenzív letámadással zavarba hozható a piros-fehérek védelme, illetve lezárva az üres területeket kihúzzák a Vasutas méregfogát, mert meg tudják akadályozni a gyors átmeneteket.

Utóbbi miatt sokszor azt lehetett látni, hogy a Loki labdatartással, sok passzal próbálta meg kibillenteni az ellenfél védekezését, de vagy túl lassú volt a tempó, vagy hiányzott az ötlet, netán a jó megvalósítás.

Kívülről nézve a tavasszal egyre rosszabb lett a helyzet, nagyon kevés valóban jó meccset hozott le a Loki, inkább a gyötrődés jellemezte a játékot, ehhez társultak a sérülések, ami szinte folyamatosan sújtotta és sújtja a piros-fehéreket.

Megosztó volt

Szrdjan Blagojevics személye is megosztotta a szurkolókat, voltak akik már a sikeres első idény alatt is kétkedésüknek, rosszallásuknak adtak hangot a játékstílus miatt, és ezek a hangok egyre erősödtek az idő elteltével. Tény, hogy a délszláv mester az első pillanattól ragaszkodott a futballfilozófiájához, és azon nem akart, vagy nem is tudott változtatni, ahogy a meccstervétől sem akart eltérni. Hírlik, hogy a kissé távolságtartó – bár erről például Igor Bogdanovics egész mésként vélekedik – szakember az öltözőben sem találta meg mindenkivel a közös hangot, ragaszkodott az általa favorizált játékosokhoz, ami persze szíve joga, hiszen ő vitte a vásárra a bőrét velük. Az kívülről is látszott a játékosok és az edző metakommunikációján, hogy egy idő után már nem volt teljes az összhang, ami elégedetlenséghez, klikkesedéshez és romló hangulathoz vezetett – volt olyan sajtóorgánuum, amely a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs nyakába igyekezett varrni Blagojevics távozását. Az előbbi gondolatok természetesen nehezen bizonyíthatóak, mert belső ügyekről nem szokás információkat kiadni a sportban sem, ami figyelembe véve, hogy az öltöző egyfajta közösség, teljesen érthető is.

Idővel kiderül, lesz-e olyan illetékes, aki a nyilvánosság elé tárja, mi vezetett az elváláshoz, addig marad a találgatás.