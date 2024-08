Bár valamennyire sejteni lehetett, azért a szurkolók nagy többségét meglepetésként érte, hogy a DVSC hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontott Szrdjan Blagojevics vezetőedzővel. Arra majd az idő ad választ, hogy jó döntés született-e, mert az tagadhatatlan, hogy a két évvel ezelőtti bajnoki bronzérem siker, de amellett is akadt jó pár emlékezetes meccse a csapatnak.

Szrdjan Blagojevics távozása után ideiglenesen Dombi Tibor veszi át a DVSC együttesét

Forrás: Czinege Melinda

Szrdjan Blagojevics utódlását ideiglenesen házon belül oldotta meg a klub

A Haon inkább annak igyekezett utánajárni, mi is történt a hét első napján a klubnál.

Információnk szerint a kinevezett vezetőedző, Dombi Tibor is hétfőn tudta meg, hogy edzőváltás történt a Lokinál. A klub ikonját telefonon érte utol portálunk, a szakember elmondta, egy átmeneti edző mindig speciális helyzet, hiszen a játékosok is tisztában vannak vele, hosszú távon másik szakemberrel dolgoznak majd, így az sem mutatja, aki örült a váltásnak. Miután a vezetők tájékoztatták a helyzetről, felkérték, hogy megbízott edzőként alakítson ki egy ideiglenes szakmai teamet, amellyel felkészíti az együttest a hétvégi, Zalaegerszeg elleni bajnokira. A Debreceni VSC ikonja Balogh Jánost, Madar Csabát és Pallai Zsoltot választotta be a stábjába, együtt megtervezték a foglalkozásokra lebontott heti edzéstervet.

Úgy tudjuk, a fél hatra tervezett edzés előtt öt órakor Szrdjan Blagojevics bement az öltözőbe, hogy elbúcsúzzon a játékosoktól. Tartott egy rövid beszédet, majd a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs is beszélt, aztán a búcsúkézfogásokat követően a tréner és kísérői távoztak, az ideiglenes stáb pedig megtartotta a tréninget a labdarúgóknak.

A tréner természetesen nem feledkezett meg a szurkolókról sem, a klub honlapján mondott köszönetet a támogatásukért. Közben már elkezdtek szállingózni az első hírmorzsák az edzőváltásról, elsőként a Csakfoci szellőztette meg váltásról szóló információt, majd nem sokkal később az NB1.hu oldal állt elő az FTC-nél hosszú éveket dolgozó Máté Csaba nevével, mint aki a fő jelölt a Loki kispadjára. A szakember a mi információnk szerint is komoly esélyes a kispadra, de mellett más magyar és külföldi edzők neve is benne van a kalapban. Végül este tíz órakor a klub is megerősítette a felröppent hírt, így hivalossá vált a DVSC edzőváltása. A piros-fehérek, vélhetően azért olyan későn kürtölték világgá a szerződésbontást, mert elhúzódott a papírmunka.