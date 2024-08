A DVSC hétfőn este adta hírül, miszerint közös megegyezéssel szerződést bontott Szrdjan Blagojevics vezetőedzővel. A Loki a honlapján ezúttal szó szerint idézte a szerb szakember elköszönő üzenetét.

– Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan nagyszerű klub történelmének lehettem a részese, mint amilyen a DVSC. A Debrecenben töltött két év minden egyes napját élveztem, miközben remek emberekkel voltam körülvéve. Rendkívül büszke vagyok arra a munkára, amit a játékosokkal és a stábbal együtt végeztünk, és arra az eredményre, amit az itt töltött idő alatt értünk el együtt. Nagy utat tettünk meg az edzői stáb érkezése óta és olyan távlatokig jutottunk, melyek az elején talán még elérhetetlennek tűntek. A Loki visszatért a magyar futball élmezőnyébe és biztos vagyok benne, hogy ebben a szezonban is ott marad. Mi több, a jövőben pedig olyan magaslatokba is emelkedhet, ahol 15 évvel ezelőtt tündökölt. Ehhez pedig adott a fundamentum: remek játékosok, nagyszerű szurkolók és vezetőség. Hálás vagyok mindenkinek az együttműködésért és a hozzáállásért, amit velem és az edzői stábommal szemben tanúsítottak. Szeretnék köszönetet mondani a stábnak és a klub dolgozóinak, hisz feledhetetlen pillanatokat éltünk át együtt. Köszönetet szeretnék nyilvánítani a vezetőségnek is, hogy általuk részese lehettem a klub történelmének. Remélem, hogy a munkámmal, a hozzáállásommal és a viselkedésemmel kiérdemeltem a bizalmukat és hozzájárultam ahhoz, hogy a klubot magasabbra szintre emeljük egy nem könnyű időszakban. Talán szükség van most egy kis időre ahhoz, hogy tisztán és objektíven tudjunk visszatekinteni néhány dologra. Köszönet jár a szurkolóknak azért, hogy a jó és a rossz időkben is támogatták a csapatot. Hálás vagyok mindenkinek, aki mellettünk állt az utazás során és elismerte azt az erőfeszítést és szenvedélyt, amit a munkánkba fektettünk. Végezetül pedig szeretnék köszönetet mondani a játékosoknak: csapatként együtt növekedtünk, rengeteg örömben volt részünk és ennek minden egyes lépését élveztem. Rendkívül büszke vagyok a közös munkánkra! Köszönöm Debrecen városának, hogy ilyen kellemes időszakot tölthettem itt, s ezt soha nem feledem. Hajrá, Loki! – olvasható Szrdjan Blagojevics üzenete a klub közlésében.