Derecskei asztaliteniszező Európa-tetején!

Kóka Zoltán 15 éves koráig az egészséges gyermekek életét élte: tanult, iskolába járt, sportolt. 2005 augusztusában azonban hirtelen megváltozott az élete: egy véletlenül kiderült magas vérnyomás miatt elvégzett laborvizsgálat veseelégtelenséget mutatott. Gyorsan megismerkedett az urémia, fisztula és dialízis szavakkal, majd később a vesetranszplantáció, várólista, donor és veseriadó jelentésével is.

Kóka Zoltán veseátültetésen esett át 17 éve

Forrás: Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Az állapota gyorsan romlott, és néhány hónap múlva dialízisre kényszerült, majd felkerült a vesetranszplantációs várólistára. Végül megérkezett a hívás: veseriadója van. A veseátültetés Budapesten történt, ami után a rehabilitáció következett, de szerencsére minden jól alakult. Csatlakozott a Trappancs Egyesület sportolói közé és a szervátültetettek nemzetközi versenyein azóta is sikert sikerre halmoz. Azóta eltelt 17 év. Felnőtt, dolgozik és sportol. A szervátültetettek közössége rengeteget segített neki a felépülésben és az új életben. Hálás az orvosoknak, a nővéreknek és a szüleinek és a társainak, egyesületének, a Szövetségnek a támogatásért, valamint mindenkinek, aki hozzájárult a gyógyulásához.

Zoli fantasztikus teljesítménnyel az első helyen végzett a Szervátültetettek és Művesekezeltek egyéni asztalitenisz versenyén, majd a férfipárosok versenyében is a dobogó tetejére állhatott, így két aranyéremmel zárta az idei nemzetközi versenyt. Hiszi, hogy a kitartó munka és a célok kitűzése minden akadályt legyőz. Ő a legjobb példa arra, hogy a szervátültetés után is teljes életet élhetünk. Sportol, dolgozik és most ismét Európa-bajnok!

Hajdúböszörményi kétszeres veseátültetett Európa-bajnok

Mezei Gergő László, kétszeres vesetranszplantált sportolók ismét bebizonyította, hogy a sportban nincsenek határok. Gergő 2005-ben veseátültetésen esett át, majd 2009-ben világbajnoki címet szerzett a Szervátültetettek Világjátékán. 2017-ben ismét vesetranszplantációra szorult, amit nővére önzetlen felajánlása tett lehetővé. A sikeres élődonoros transzplantációt követően 2019-ben visszatért a pályára, és azóta is töretlenül menetel előre.