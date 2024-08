Immár 28. alkalommal rendezik meg a Eötvös Kupa nemzetközi röplabdatornát. Hajdúnánáson lesz a strandröplabda torna: vasárnap a hölgyek, illetve a korosztályos lány versenyek küzdelmeit izgulhatják végig az érdeklődők, majd augusztus 19-én hétfőn a fiú, a férfi és a vegyes párosok adnak számot felkészültségükről. Egy nap szünetet követően, augusztus 21-23-án kezdődik a teremröplabda torna, méghozzá több helyszínen. Az első nap a Derecskei Városi Sportcsarnokban, a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) intézményeiben, illetve a Napraforgó Waldorf Iskola pattog majd a labda, míg 22-23-án a Beregszásziban, illetve a DSZC Kreatív Technikumban zajlanak majd a küzdelmek.

A képen a röplabda torna házigazdái és szervezői

Forrás: Kiss Annamarie

Röplabda: külföldről is érkeznek az Eötvös Kupára

– Strandröplabdában körülbelül 250 páros lesz érdekelt, míg a teremröplabda tornán 24 lány- és 16 fiúcsapat vesz részt – hívta fel a figyelmet Szombathy András, a Hajdú-Bihar Megyei Röplabda Szövetség elnöke, az Eötvös Kupa főszervezője a torna felvezető, Manna Étteremben megtartott hétfői sajtótájékoztatóján. – Jelenleg úgy néz ki, hogy 12 országból köszönthetünk majd csapatokat, de ez még változhat. Az algériai röplabda szövetség főtitkára a családjával vesz részt az eseményen. Debrecen finn testvérvárosából, Jyväskylä városából is érkezik egy küldöttség. A tavalyi győztes máltai együttes szintén itt lesz, de érkeznek szerb, román, szlovák, lengyel csapatok. Utóbbi nemzetek strandröplabdában is indítanak párosokat, de rajtuk kívül kínai, angolai és egyiptomi duókat is láthatnak a kilátogatók – mondta el Szombathy András.

Sportos városok

Hajdúnánás hagyományos helyszíne a strandröplabda tornának, immár 11. alkalommal fogadja majd a sportolókat. Szolláth Tibor polgármester az eseményen elmondta, az elmúlt időszakban jelentősen javult a labdajátékokhoz köthető infrastruktúra a városban. – Sokat bővültek a pályák, a társasági adóból jelentős fejlesztéseket hajtott végre a kézilabda szövetség, de azt mindig úgy tettük, hogy ez a röplabda számára is előrelépést jelentsen. Bízom benne, hogy ez a szép hagyomány, ami az elmúlt 11 évben kialakult, folytatódik a jövőben is – fogalmazott Szolláth Tibor.

A város első emberének szavaihoz csatlakozott Csiszár Imre alpolgármester, aki elmondta, több mint egy évtizede igyekeznek minél jobban kiszolgálni a sportolni vágyók igényeit. – Nánás egy sportos város és egy sportszerető város. A fejlesztések eredményei láthatóan most kezdenek beérni, ezekre méltán lehetünk büszkék most is, és az elkövetkező időszakban is majd – hangsúlyozta az alpolgármester.

Derecske képviseletében Rácz Anikó polgármester vett részt a sajtótájékoztatón. – Az előző évek gyakorlatához igazodva várjuk idén is a csapatokat augusztus 21-én, délután 2 órától. Hajdúnánáshoz hasonlóan mi is sportszerető kisváros vagyunk, mert számtalan sportolási lehetőség van a településünkön. Augusztusban a röplabda kerül a középpontba, szeretettel várjuk a csapatokat és a tehetséges játékokat – invitálta a résztvevőket Rácz Anikó.