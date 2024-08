A strandröplabda Eötvös Kupáról már hírt adtunk. A terem Eötvös Kupán három napon keresztül küzdöttek a csapatok a minél jobb helyezésekért. Első nap a debreceni helyszíneken kívül Derecskén, a Városi Sportcsarnokban is pattogott a labda. A lányoknál ismét sikerült jó mezőnyt összehozni. Több olyan csapat is nevezett, akik korábban már vagy nyertek Eötvös Kupát, vagy az élmezőnyben végeztek. Közülük a vajdasági Kikinda, a kassai GT12; az eperjesi ELBA Presov, a korábbi amatőr diákolimpiai bajnok Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, a hazájában minden korosztályban bajnok máltai Swieqi Phoenix VC is éremesélyesnek számított – írja az Eötvös DSE.

Az Eötvös DSE röplabdacsapata a hatodik helyen végzett

Forrás: Eötvös DSE-archív

Az első játéknapon 10 csoport mérkőzéseire került sor. A csoportok első két helyezettjei jutottak a felsőházba, ahol a csoportelsők a csoportmásodikokkal keresztjátékot játszottak. A csütörtöki nap zárásaként a csapatok felvonultak a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Házban. A hölgyeknél a legjobb 6 közé a GZOK Kikinda, a Szolnoki Sportcentrum kék csapata, a kassai GT12; az eperjesi ELBA Presov két együttese és az Eötvös DSE kerültek. A két hármas körmérkőzés után a csoportok első helyezettjei az aranyéremért, a másodikok a bronzéremért, míg a csoportharmadikok az 5. helyért játszottak. Az élmezőny kiegyenlítettségére jellemző, hogy mindhárom helyosztó csak a döntő szettben dőlt el. Az ötödik helyet a GT12 szerezte meg, miután az Eötvös DSE ellen meccslabdáról fordított. A bronzérmek Szolnokra kerültek, szintén rövidített játékban győzték le a Tisza-partiak az ELBA Presov „B” gárdáját. A döntőben pedig az eperjesiek „A” együttese győzte le szintén rövidítés után a GZOK Kikinda csapatát.

A különdíjasok Szentirmai Lászlótól vehették át az általa készített kerámiákat

Forrás: Eötvös DSE-archív

A fiúknál 16 csapat nevezett. Itt is a csoportok első két helyezett csapatai jutottak a felsőházba, majd a keresztjátékok győztesei folytatták a játékot a négy között. A döntőbe jutásért egy végletekig soros mérkőzésen a Komarno győzött a DEAC ellen, míg a két magyar korosztályos válogatott küzdelméből a „piros” névre hallgatók kerültek ki győztesen. Hazánk korosztályos legjobbjai a döntőben is diadalmaskodtak, míg a bronzmeccsen a másik válogatott is nyerni tudott a tavalyi győztes Komarno ellen.