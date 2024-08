– Fantasztikus érzés, hogy idén is meg tudtuk rendezni a pikniket, jobb személyesen átadni a bérleteket a szurkolóknak, ha a játékosokkal is tudnak találkozni – mondta a DVSC Schaeffler ügyvezetője, Ábrók Zsolt a PirosFehér Piknik elnevezésű közönségtalálkozón pénteken délután 5 órakor.

PirosFehér Pikniket tartott pénteken a DVSC Schaeffler

Forrás: Kiss Annamarie

– Az elmúlt évi nagy sikeren felbuzdulva idén is megrendezzük a PirosFehér Pikniket, ahol a szurkolók és a csapat támogatói egy jó hangulatú összejövetelen találkozhatnak és beszélgethetnek a játékosokkal. A péntek délután három órakor kezdődő Podravka Koprivnica elleni felkészülési mérkőzés után is érdemes a Hódosban maradni, mert öt órától „piknikezünk” – írták a klubhonlapon. Már az esemény kezdete előtt tolongtak a drukkerek a sportcsarnok előtt, a zsíros kenyerek és a frissítő italok is nagy számban fogytak. Valóban olyan érzésük lehetett a résztvevőknek, hogy családi közegbe érkeztek, a játékosok pedig a sikerrel megvívott edzőmeccs után meg is érkeztek a szurkolókhoz, akikkel rengeteg közös képet készítettek.