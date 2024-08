Mint korábban már beszámoltunk róla a Debreceni Búvárklub sportolói kiválóan szerepeltek a belgrádi uszonyosúszó világbajnokságon. Különlegesség, hogy a Cséplő Kelen, Pernyész Dorottya, Bukor Ádám, Suba Sára összeállítású 4x100 méteres multi mix váltó világrekorddal (2:41:90) lett aranyérmes. A cívisvárosban edződő női versenyzők a 4x100 méteres mix uszonyos gyorsváltóban is felállhattak a dobogó csúcsára. Pernyész Dorottya ráadásul egy egyéni versenyszámban, a 100 méteres uszonyos gyorsúszásban is elsőként csapott célba, és a három megszerzett arany medáliával a vb legeredményesebb női magyar versenyzője lett.

Cséplő Kelen, Pernyész Dorottya, Suba Sára és Bukor Ádám

Forrás: CMAS-archív

Pernyész Dorottya és Suba Sára az év legrangosabb megmérettetése után több hetes pihenőt kapott, de már visszatértek a medencébe. A debreceni uszonyosok arra is jó eséllyel pályáznak, hogy Senánszky Petra mellett ott legyenek a kínai Csengcsou városában rendezett 2025-ös világjátékokon.

Pernyész Dorottya örül amit elért, de még van egy nagy célja

– Nagyon élveztem a világbajnokságot, jó volt ismét ennyi ország legjobbjaival versenyezni – kezdte Pernyész Dorottya. – A magyar csapat nagyon összetartó volt, mindenki drukkolt a másiknak, a hangulatra nem lehetett panasz. A célom a világjátékok-kvalifikáció kivívása volt, ami 100 méter uszonyos gyorson valószínűleg sikerült is. Azonban mivel van még hátra egy verseny, ezt még nem lehet biztosan kijelenteni. Az 50 méteres uszonyos gyorson is szerettem volna még az indulási jogot elérni, de egyelőre ez még nem jött össze. A vb-n kétszer is a legjobb időmet úsztam, így részben ez siker, hiszen a számomra kevésbé fekvő versenyszámban is tapasztalható a fejlődés. A világrekord elérése pedig fantasztikus érzés volt, a váltó minden tagja nagyon erős időt úszott. Kicsit még most is furcsa magamról úgy beszélni, mint a csúcstartó.

A felkészülést augusztus elején már elkezdtük, és készülünk az októberi, Olaszországban rendezett világkupára. Ez az utolsó lehetőség a kvalifikációs idők megúszására. Rendkívül motivált vagyok, célom, hogy az 50 méteres uszonyos gyorson is megszerezzem a kvótát a világjátékokra

– hangoztatta Pernyész Dorottya.