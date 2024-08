Az idő előrehaladtával újabb két hölgy ért el megsüvegelendő eredményt, hiszen Klekner Hanga és Füzi-Tóvizi Petra is képviselte Debrecent. A DSI-Debrecen rúdugrója magabiztosan várhatta a megmérettetést, sajnos azonban nem jött ki a lépés, de 25., helyezése így is büszkévé tehette a cívisvárosi sportszeretőket. A DVSC Schaeffler beállósa, Füzi-Tóvizi Petra abszolút alapemberének számított Golovin Vlagyimir nemzeti együttesében. A hajdúsági kézilabdázó fantasztikusan játszott az egész tornán, de a nemzeti csapatnak ezúttal be kellett érnie a hatodik helyezéssel. A csapat tagja volt egyébként a korábbi Loki-játékos, Bordás Réka is.