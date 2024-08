Reméli, nem nyomja agyon a tét

Osváth Richárd A-kategóriában két fegyvernemben – tőr és kard – az egyéni küzdelmekben vesz részt az eseményen. A DEAC kiválóságának korábbról már van négy olimpiai (három ezüst, egy bronz) érme, és azzal a céllal utazik Párizsba, hogy tovább növelje a kollekcióját. – Gyerekként még a sérülésem előtt tőröztem, úgyhogy abban magabiztosabbnak érzem magam, de a kardot is nagyon szeretem. Igyekszem majd minél jobban teljesíteni, és élvezni a vívást, ám ez a paralimpia, csak négy évente van, és a világ 180 országából érkeznek rá sportolók. A médiaérdeklődés is jóval nagyobb az átlagnál, ami nyomást helyez a rásztvevőkre, az olimpián is láttunk nem egy nagy esélyest gyengébben szerepelni a vártnál.

Próbálok úgy tekinteni a paralimpiára, mint egy átlagos versenyre, és remélem így nem fog agyonnyomni a tét.

A két érmet már most aláírnám – hangsúlyozta Ricsi, aki úgy tervezi, amellett, hogy majd kimegy szurkolni a többi magyar vívónak, szakít időt a városnézésre is. – Mi vívók örülünk a másik sikerének, szurkolunk egymásnak, és próbálunk segíteni, ahol tudunk. Ha lement a két versenyszámom, én is ott leszek a lelátón, szorítani a lányokért. A nővérem Párizsban él, szeretnénk őket is meglátogatni, és persze szétnézni a városban – nyilatkozta Osváth Richárd, akiért a helyszínen szurkol majd az édesanyja, felesége és három gyermeke.