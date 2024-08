A magyar csapatok olasz, litván, ukrán, román, szlovák, lengyel csapatok ellen mérkőzhetnek meg a 3 nap folyamán. Ez a torna Európa egyik leg régebbi utánpótlás tornája, valamint a legtöbb korosztályt egyszerre megmozgató sport rendezvény. 9 kategóriában közel 2000 gyerek focizhat az Oláh Gábor u-i városi sportpályákon péntek délutántól vasárnap délutánig. A tornán Magyarország legkiválóbb akadémiái, utánpótlás központjai is jelen lesznek, FTC, Újpest, Diósgyőr, Kisvárda, Nyíregyháza, mellettük sok neves és kiváló külföldi egyesület utánpótlás sportolói is.

Hatalmas múltú együttesek

Ezek nagy része első osztályú külföldi klub, akadémia utánpótlás csapata, mely kiváló alkalom lesz azoknak a magyar, és néhány hajdú megyei csapatnak, hogy megmérkőzni velük is, és szeretnék a nemzetközi mezőnyben is megmérettetni sportolóikat. A Debrecenbe látogató külföldi egyesületekkel folyamatosan tartja a kapcsolatot az Olasz Focisuli, és részt vesznek azok külföldön rendezett tornáin is. Ezen klubok visszatérése a debreceni klub rendezvényéhez a cserekapcsolat egyik része. Az Olasz Focisuli nagy hangsúlyt fektetett mindig a nemzetközi kapcsolatok ápolására. Hazai és külföldi tornákon konferenciákon mindig képviselik az egyesületet. Az egyesület az idén kb 20 olasz, román, lengyel, szlovák foci tornán is szerepelt, legtöbbet Olaszországban: Róma, Udine, Pescara, Verona, Garda Tó, Adria tenger melletti tornák a sport mellett sok új felejthetetlen élményt, ismeretet adtak az egyesület fiatajainak.