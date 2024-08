A klasszisok közül érdemes Christian Eriksennel kezdeni a névsort, aki talán a legnagyobb karriert futotta be: játszott az Ajaxban, a Tottenhamben, az Interben és többek között a Manchester UTD-ben is. A csatár Martin Braithwaite szerepelt az Espanol és az FC Barcelona csapatainál, s előbbi esetében épp a hetekben röppent fel a pletyka vele kapcsolatban, miszerint nem hosszabbítottak vele a kék-fehérek, ezért ő kész megvásárolni a spanyol gárdát. Simon Kjaert sem kell talán bemutatni a futballrajongóknak: a 2021-es Európa-bajnokságon ő mentette meg az említett Christian Eriksen életét gyors reakcióidejével. Hősies cselekedete mellett kiváló védő is, karrierje során játszott a Sevillában és az AC Milanban is.