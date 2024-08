Vármegyei I. osztály, 1. forduló

Balmazújvárosi FC - Monostorpályi SE 0-3 (0-1)

100 néző. Vezette: Takács I. (dr. Bendik T., Karsai B.).

Balmazújváros: Csorvási T. - Fehér Z. (Harangi N.), Domonkos Sz. (Éder B.), Kovács B. (Rizán Zs.), Nagy L. (Rákos B.), Rőth A., Drobina M. (Sütő B.), Galla P., Somogyi S. (Kovács M.), Sallai Cs., Csatári D. Vezetőedző: Fodor Tibor.

Monostorpályi: Bákonyi N. - Bojti Á. (Cseh N.), Ménes M., Csörgő K., Batta G. (Bagi T.), Gyügyei Z., Füzfői M., Sós D., Pataki Zs. (Erdős B.), Bacsó A. (Nemes E.), Szilágyi A. (Kónya M.). Vezetőedző: Bereczki Bence.

Gól: Csörgő K., Batta G., Bojti Á. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 0-6.

Fodor Tibor: Egy remek hangulatú mérkőzésen, magas színvonalú találkozón maradtunk alul. Fiatal csapatunk van, sokat kell még dolgozni, de a maira lehet építeni, s ezen az úton kell továbbmenni.

Bereczki Bence: A tavalyi bajnokság első bajnokija után azt nyilatkoztam, hogy olyan volt a meccs, mint az a bizonyos első alkalom: elsőre nem rossz, de bízunk benne, hogy lesz még jobb is. Ez a mostani viszont kifejezetten tetszetős volt, jól fociztunk, teljesen megérdemelten nyertünk, de azért voltak hiányosságok. Bízunk benne, hogy lesz még jobb is. Szerda este is hazaipálya-hangulatot teremtettek szurkolóink.