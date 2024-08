Ahogyan azt a Haonon is olvashatták, a Loki–Diósgyőr meccs első félidei kezdőrúgását Micskó Benjámin végezte el, amely után a kis hős Dzsudzsák Balázsnak is adott egy pacsit. A kis Beni „a legyőzhetetlen Vasember” feliratú pólót viselte. A megható pillanatot a DVSC is megörökítette, a klub a videót az Instagram-felületén közölte, de a teljes jelenet az m4sport.hu-n is visszanézhető.

Forrás: DVSC

Micskó Benjámin súlyos betegségben szenved

A négyéves Beni egy nagyon ritka és súlyos genetikai betegségben szenved, a Duchenne-féle izomsorvadásban. A jellemző tünetek a fokozatosan kialakuló, egyre kifejezettebb izomgyengeség és az intelligencia hanyatlása. Erre jelenleg egyetlen működő kezelés létezik, aminek az ára jelenleg 1 milliárd 40 millió Ft.

Mint emlékezhetnek rá, az előző DVSC-DVTK meccsen a szintén ugyanilyen betegséggel küzdő Kneifel Ádin is kezdőrúgást végzett el, később a döbbenetes pénzösszeg pedig összegyűlt számára.