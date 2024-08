Honlapunkon is beszámoltunk róla, hogy a 4 éves Micskó Benjáminért fogtak össze a debreceni és a diósgyőri szurkolók. Beni szervezete egy génhiba miatt nem termeli az izomépüléshez szükséges fehérjét, ráadásul még a meglévő izmait is bontja, emiatt 10 éves kora előtt kerekesszékbe, majd később lélegeztetőgépre is kerülhet. Az ebben a betegségben szenvedők átlagéletkora mindössze 26 év, ám az utóbbi évek kutatásainak köszönhetően elérhetővé vált egy Amerikában kifejlesztett génterápia, amely 4-5 éves korra van engedélyeztetve és 1,3 milliárd forintba kerül. De az idő szorít, nagyjából fél éve van Beninek arra, hogy megkapja a kezelést.

Micskó Benjámin a szüleivel és az ultrák egy-egy képviselőjével

Forrás: DVSC

Micskó Benjáminért jótékonysági licitet is indítottak

Beni egy debreceni édesanya és egy borsodi édesapa kisfia, így a szülők megkeresték a DVSC és a DVTK ultráit, hogy segítsenek jobbá tenni a kicsi életét. Itt is igaz a mondás, hogy a ránézésre talán zord külső, vagy kemény tekintet érző szívet takar, hiszen a két tábor ismét összefogott, és gyűjtésbe kezdett a Duchenne-féle izomsorvadásban szenvedő kisfiú megsegítésére. Lehetett licitálni diósgyőri és debreceni relikviákra, direktbe utalni, tombolát venni, illetve a DVSC–DVTK mérkőzésen kihelyezett urnákba készpénzes adományokat elhelyezni.

Több millió forint gyűlt össze

Az Ultras Debrecen most a közösségi oldalán számolt be a szurkolói összefogás eredményéről:

Kedves szurkolótársaink!

Az Ultras Debrecen és az Ultras Diósgyőr közös adománygyűjtése a szombati, egymás elleni mérkőzés lefújásával véget ért. A közel 1 hónapig tartó jótékonysági megmozdulás során 2.234.000 forint gyűlt össze! Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki a lehetőségeihez mérten hozzájárult Benjámin gyógyulásához, ideértve azokat is, akik közvetlenül a Mentsük meg Benit Alapítvány számára utaltak!

Kitartás Beni, Diósgyőr és Debrecen is Veled van!

– áll a posztban.

Micskó Benjámin végezte el a kezdőrúgást a DVSC-DVTK bajnokin

Forrás: DVSC

Beni végezte el a kezdőrúgást

Ahogyan azt a Haonon is olvashatták, a Loki és a Diósgyőr meccsének első félidei kezdőrúgását Beni végezte el. A kisfiút a drukkerek tapsa közepette szülei és a DVSC csapatkapitánya Dzsudzsák Balázs kísérte a kezdőkörbe. A megható pillanatot a Loki is megörökítette, a klub a videót az Instagram-felületén közölte, de a teljes jelenet az M4 Sport oldalán is visszanézhető.