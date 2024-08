Augusztus 14-én, Argentína elleni 31-18-as győzelemmel kezdte meg világbajnoki szereplését az U18-as magyar válogatott. Következett egy még könnyebb feladata, Kazahsztán sem jelentett gondot Bohus Beáta együttesének (45-9), amely a csoportdöntőt is megnyerte Norvégia ellen 30-26-ra.

A középdöntő első mérkőzését Kína ellen vívták meg a mieink. Jól kezdtek a magyarok, ám a hazai pályán extra motiváltsággal játszó kínaiak zárkóztak, ám lőtávolba nem tudtak kerülni, így 26-22-es magyar sikert hozott ez a mérkőzés. A másik középdöntős mérkőzésen Dánia következett és egy végig kiélezett meccsen Fazekas Virág és Majoros Gréta kiemelkedő teljesítményének is köszönhetően nyert Magyarország, így hibátlan mérleggel jutott a negyeddöntőbe.

A Szerbia elleni 29-24-re megnyert negyeddöntő után Spanyolország ellen kézilabdáztak a magyar lányok az elődöntőben. A későbbi világbajnok hispánok kiváló védekezéssel 19-16-ra nyertek, így Bohus Beáta csapata a bronzmérkőzésen biztosíthatta be világbajnoki érmét. Nagy izgalmakat hozott a bronzcsata, amelyet a fehér mezes magyar válogatott egy góllal nyert meg és így világbajnoki bronzérmes! – írja a DVSC Kézilabda Akadémia honlapja.

Női ifjúsági világbajnokság, bronzmérkőzés

FRANCIAORSZÁG-MAGYARORSZÁG 24-25 (13-16)

Chuzhou, International Handball Hall, játékvezetők: Kazanegra, Vujacsics (montenegróiak).

FRANCIAORSZÁG: Gindro, Gonzalez (kapusok), Abdou 2, Andon 1, Arotcarena-Rosas 2, Bureu, Chantelly 4, Clerc, Ferdilus, Gros, Injai 3, Kingue 5, Koestner 2 (1), Lambet, Naal 4, Senant 1. Edző: Olivier De Lafuente.

MAGYARORSZÁG: Lukács, Majoros (kapusok), Balogh 2, Bede 1, Fazekas 4 (2), Kacsó, Keceli-mészáros 5, Kriston 5, Mihály 1, Papp, Pálmai 1, Rédecsi 1, Seres 4, Szép, Varga 1, Vári. Edző: Bohus Beáta.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 2/2.