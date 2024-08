Miután az első fordulós, Karcag elleni mérkőzését későbbre halasztották, szerdán, a 2. körben kezdi meg bajnoki szereplését NB III-as csapatunk. A DVSC II. augusztus 7-én 17.30 órakor a Hatvan együttesét fogadja a Dóczy utcai egyetemi sporttelepen – írta a klub honlapja.

– Így, hogy az első meccset elhalasztották, egy picit hosszabbra nyúlt a felkészülés, ami a mi szempontunkból még jót is tett. Azért is gondolom ezt így, mert egy újonnan formálódó csapat vagyunk, s így volt idő, hogy megismerjük egymást. Bízom benne, hogy az elvégzett közös munka sikerekkel is fog párosulni, mindenki nagyon várja a rajtot. Ahogy tavaly és tavalyelőtt is, akik felkerültek hozzánk, fogékonyak voltak munkára, s jó alapokkal csatlakoztak az NB III-as kerethez. Az edzéseken és az edzőmérkőzéseken próbáltuk a felnőtt futball ritmusát modellezni, túl vagyunk 6 felkészülési találkozón, amit akartunk, azt el tudtuk végezni.

Reméljük, ez eredményességgel is párosul majd. Azt gondolom, a mezőny egyik legfiatalabb csapata vagyunk, a célunk ebben a szezonban is a fiatalok felnőtt labdarúgásba való integrálása. Mindannyian kíváncsiak vagyunk, hol tartunk, a csapatfejlesztés mellett az egyéni képességek fejlesztése is fontos számunkra. A héten két bajnoki is lesz, szeretnénk kontrollálni a mérkőzéseket, ehhez a felkészülés, az elvégzett munka jó alapot adhat

– nyilatkozta Máté Péter.