Szeptember elsejétől Máté Csaba a DVSC vezetőedzője, jelentette be a klubhonlap péntek este. Az 54 éves, szekszárdi születésű szakember játékosként többek között a Tatabánya és a belga KV Kortrijk együttesében is megfordult, edzői pályafutását Szekszárdon kezdte. 2008 és 2010 között pályaedzőként segítette Erwin Koeman szövetségi kapitány munkáját a nemzeti válogatottnál, majd a Haladásnál, illetve a Paksnál tevékenykedett, utóbbi csapatnál megbízott vezetőedzőként is – olvasható a közleményben.

Hivatalos: Máté Csaba a DVSC új edzője

2012-től 2023-ig a Ferencváros stábjának tagja volt, együtt dolgozott többek között Ricardo Monizzal, Thomas Dollal, Szerhij Rebrovval, Peter Stögerrel és Sztanyiszlav Csercseszovval is, többször kapott szerepet megbízott vezetőedzőként, tavaly az együttest a Konferencia-liga főtáblájára vezette.

Az új vezetőedzőt és stábját jövő hét elején sajtótájékoztatón mutatja be a klub.

Bejöttek a korábbi pletykák

Máté Csaba érkezéséről már a korábbi vezetőedző, Szrdjan Blagojevics menesztésének napján, augusztus 27-én elkezdtek szivárogni a hírek. Máté pár napja a Nemzeti Sportnak meg is erősítette, hogy tárgyal a Lokival, mint akkor mondta, a szerződés aláírása, az utód kinevezése a jövő héten lehet esedékes Debrecenben.

A szakember pályáját ebben a cikkben vettük végig. Mátéról azt írtuk, túl sok tapasztalata nincs, de magyar szinten neves trénerek mellett dolgozott, jelenlegi ukrán szövetségi kapitány, Rebrov például nemzetközileg is elismert szakembernek számít.