Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk, hétfő este a Loki közös megegyezéssel szerződést bontott Szrdjan Blagojevics vezetőedzővel. Még ki sem hűlt a szerb szakember helye, máris megindult a találgatás, ki követheti a kispadon, ami nem is csoda, hiszen bár jelenleg nincs jó passzban az együttes, az ország egyik legnépszerűbb csapatáról, a legsikeresebb vidéki klubról van szó. Akad olyan, akinek Igor Bogdanovics, a Loki korábbi klasszisa a favoritja, másoknak Csertői Aurél, de honlapunk az NB I.hu oldalhoz hasonlóan úgy értesült, pillanatnyilag a legnagyobb esélye annak van, hogy a DVSC új edzője Máté Csaba lesz.

Máté Csaba az egyik fő esélyes a DVSC kispadjára

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Máté Csaba eddigi karrierje

A jelenleg 54 éves, szekszárdi születésű Máté Csaba futballistaként nem futott be különösebben nagy karriert, a Wikipedia oldal szerint 1983 és 1993 között a Szekszárdi Dózsa, a Pécs és az FC Tatabánya labdarúgója is volt, majd Belgiumban légióskodott a másodosztályban szereplő Kortrijknál, a harmadik és második ligás Roeselare és az amatőr Wevelgem együtteseiben. 2001-ben visszatért Szekszárdra, majd labdarúgó pályafutása befejeztével a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club elnökeként és egyik trénereként tevékenykedett. 2008 nyarán Erwin Koeman akkori magyar szövetségi kapitány egyik segítője lett a nemzeti csapatnál, feladata a játékosok megfigyelése, felkészítése, illetve az ellenfél feltérképezése volt. Közben Szombathelyen is dolgozott, párhuzamosan volt az NB III.-as csapat trénere, valamint Csertői Aurél pályaedzője az élvonalbeli együttesnél. Következett Paks, ahol pályaedző, majd megbízott vezetőedző volt. 2012 augusztusától Ricardo Moniz segédjeként a Ferencváros pályaedzője lett. Az elkövetkező 10 évben az ő személye jelentette az állandóságot a zöld-fehérek stábjában: tagja volt Thomas Doll, Szerhij Rebrov, Peter Stöger és Sztanyiszlav Csercseszov edzői teamjének is. Csercseszov menesztését követően 2023. július 20-án újfent megbízott vezetőedzőnek nevezték ki, 10 tétmeccsen irányította a IX. kerületieket, ezt a periódust 9 győzelemmel és 1 vereséggel és imponáló, 39–10-es gólkülönbséggel hozta le. Blagojevicshez hasonlóan Máté Csaba is a 4-2-3-1-es formációt alkalmazta a fővárosiaknál.