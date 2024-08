Marozsán Fábián kikapott a második fordulóban a 2021-ben győztes orosz Danyiil Medvegyevtől az amerikai nyílt teniszbajnokságon, számolt be az MTI.

Forrás: Matthew Stockman / Getty Images North America / Getty Images via AFP

A világranglistán 51. magyar játékos az első fordulóban ötszettes csatában verte a selejtezőből főtáblára jutott szerb Hamad Medjedovicot (137.), a 64 között viszont óriási feladat várt rá a tavaly döntős orosz személyében.

Első találkozójukat a USTA Billie Jean King National Tennis Center második legnagyobb arénájában, a 14 ezer férőhelyes Louis Armstrong Stadionban játszották. A 28 éves ellenfél saját bevallása szerint igazi keménypályás specialista, és 20 tróefájából csak egyet-egyet szerzett salakon, illetve füvön. A US Open pedig a kedvenc versenyei közé tartozik, 2019-ben is finalista volt, 2020-ban pedig az elődöntőig jutott. A 24 éves Marozsán ezzel szemben még csak a negyedik főtáblás meccsére készült New Yorkban.

A csütörtöki esti csata gyenge adogatójátékokkal indult, a nyitószettben a Hajdúszoboszló SE sportolója négyszer, ellenfele pedig kétszer bukta el a szerváját. Ezzel együtt a moszkvai teniszező volt stabilabb, és 35 perc után szettelőnybe került. A folytatásban a 198 centis Medvegyev már bréklabdát sem engedélyezett, miközben kétszer is brékelte a derekasan küzdő magyart, így bő egy óra elteltével már csak egy játszmára volt a továbbjutástól.

A harmadik felvonás volt a legszorosabb, Marozsán mindent megtett, hogy megnehezítse a favorit dolgát. Két-két bréket láthatott a közönség - benne számos magyar szurkolóval -, majd a rövidítésben a rivális 5-1-re elhúzott, innen pedig már nem volt visszaút. A találkozó 2 óra 7 percig tartott.

Marozsán Fábián: jó érzés volt, hogy ennek a részese lehettem

Örülök, hogy ezt a mérkőzést egy picit a közönség is tudta élvezni. A harmadik játszma és annak vége már eléggé színvonalas volt, helyenként meg tudtam valósítani azt, amivel úgymond lehetne nyerni egy Medvegyev ellen. Egyáltalán nem volt könnyű dolgom, viszont annak örülök, hogy a harmadik játszma szoros volt, és volt egy pici hangulat. Persze egyikünk sem azért ment oda, hogy show-t csináljon, de azért jó érzés volt, hogy ennek a részese lehettem

- mondta a hazai szövetség közösségi oldalán Marozsán.