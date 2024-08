A szakmai munka vezetését akadémiánk szakembere, Márián Blanka veszi át, aki 2015 óta van a DVSC kötelékében. Főként utánpótlásedzőként tevékenykedett eddig, azonban 2016-től 2018-ig előbb Tone Tiselj, majd Vida Gergő mellett volt a felnőtt csapat másodedzője is. Sok debreceni nevelésű játékos kötődik a nevéhez, 2015 előtt a Debreceni Sportiskolában volt utánpótlásedző. 2022-ben szerzett EHF Mesteredzői címet, 2023-tól pedig ő a serdülő válogatott másodedzője is. – Megtisztelő a feladat, amely szívügyem is, hiszen tizedik szezonomat kezdem el a DVSC-ben, de előtte is a debreceni utánpótlásképzésben dolgoztam – mondta el Márián Blanka, aki beszélt az akadémia céljairól is. –

A képzés szempontjából kiemelt célunknak tartjuk, hogy a jövőben is a legmagasabb szinten megállják a helyüket fiataljaink. Elsősorban az egyéni képzés fontosságát hangsúlyozva haladunk, figyelembe véve minden életkori sajátosságot.

Komplex játékosokat szeretnénk nevelni, akik később az élet minden területén megállják a helyüket. Fontosnak tartjuk a kézilabda mellett az eredményes tanulmányokat, hisszük, hogy a kettő egymást erősítheti – mondta.

Márián Blanka: Növelnék az akadémia hatékonyságát

A DVSC Kézilabda Akadémia csapatai évek óta a hazai élmezőnyben vannak, az elmúlt években több debreceni nevelésű játékos is bemutatkozott a felnőtt csapatban, illetve az NB I-ben is. – Minden feltételünk adott, mind tárgyi, mind emberi-erőforrás tekintetében, ezek hozzájárulnak az eredményes munkavégzéshez – vont konklúziót a szakember. – Komplex képzést tudunk nyújtani az akadémistáknak. A legmagasabb szintű edzői végzettségű szakemberekkel dolgozhatunk, akik motiváltak, igényük van a fejlődésre, egymást erősítve növelhetjük az akadémia hatékonyságát. Minden bajnoki évben célunk az adott korosztály legmagasabb osztályában való jó szereplés, de az eredményességet a képzés oldaláról közelítjük meg – nyilatkozta a klub honlapjának.