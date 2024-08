Vármegyei rangadót hozott a MOL Magyar Kupa második fordulója, Fortuna szeszélye folytán összesorsolták a két állva maradt hajdú-bihari együttest: a megyei bajnok Monostorpályit, és az NB III.-ban vitézkedő DEAC-ot. A pályaválasztó Monostor épp a héten avatta a Vágó András Sporttelep vadonatúj gyepszőnyegét, szóval a pályára semmi panasza nem lehetett egyik félnek sem.

Az Ultras Monostor természetesen ezúttal is teljes létszámban és hangerővel buzdította az övéit. Rá is fért a biztatás a hazaiakra, hiszen bár mindkét gárda hibátlan eddig a bajnokságban, csak éppen a DEAC egy osztállyal feljebb….

Fodor László két éve jár át Létavértesről szurkolni monostoriaknak, mert nagyon szereti a focit, ő maga is futballozott a létai együttesben a '60-as, '70-es években.

– Az egyik barátom ajánlotta a csapatot, ő mondta, jöjjek ide szurkolni. Nem én vagyok az egyetlen, Létáról jó páran átjárunk ide szurkolni – avatott be minket a 69 esztendős László, aki egy jó meccset és hazai továbbjutást várt a kezdés előtt.

Magyar Kupa: nagy volt a küzdelem a pályán főleg a második játékrészben

Forrás: Molnár Péter

Magyar Kupa: óvatosabb első félidő

A Monostorpályi hófehérben, míg a vendég DEAC feketében futballozott. Csendesen kezdődött a mérkőzés, úgy tűnt, mindkét csapat mintha kissé kivárásra játszott volna. „A szemeddel baj van öreg!” – szólt egy éles szemű megfigyelő a Török Mihály játékvezetőhöz a 7. percben, miután szögletet ítélt a vendégeknek. „Vagy vegyél szemüveget, vagy pedig…” – innentől korhatáros volt a korlát mögül érkezett jó tanács, így mi se idéznénk a folytatást. A 18. perc hozta el az első igazi helyzetet: Jankelic játszotta szépen tisztára magát a vendégeknél a bal oldalon, pontosan centerezett, de Bárány Bogát – a lokista Bárány Donát öccse – nagy helyzetben fölé fejelt. A DEAC irányított, de sokáig meddő volt a debreceniek fölénye. A 24. percben Al-Sherai Rauf és Bacsó ütközött a levegőben, utóbbi a földön maradt, de szerencsére tudta folytatni a játékot. Természetesen nem hagyhatták szó nélkül az incidenst a nézők, a sporit vették célba, melyek közül a „Megnézed a VAR-szobában, hogy mit csinált, vagy mire vársz?” beszórás volt a leghumorosabb és a leginkább idézhető. Egy bal oldali szabadrúgás után alakult ki a következő vendéghelyzet a 34. percben, de ez is kimaradt. A hazaiak most is reklamáltak, az egyik drukker szerint saját magát dobta fel a vendégek játékosa, a másik pedig rövidlátást táv-diagnosztizált a korlát mögül Török sporinál. A 42. percben vezetést szerzett a DEAC: Al-Sherai Rauf tolta meg a labdát Bákonyi kapus mellett, a lecsorgó végül Tóth Dániel elé került, aki az üres kapuba passzolt, be is állítva a félidei eredményt. 0–1.