Végre magyar futamgyőzelmeknek, sőt dobogós helyezésnek tapsolhatott a debreceni salakmotoros publikum a közelmúltban. Ezek az örömteli tények egyetlen magyar versenyzőhöz, nevezetesen Lovas Zoltánhoz köthetők, aki a 250 köbcentisek Európa-bajnoki versenyein bizonyította rátermettségét a Perényi Pál Salakmotor Stadion közönsége előtt. A SpeedWolf Debrecen reménysége az Eb-elődöntőből a harmadik helyen jutott a kontinensfináléba, ahol Európa 10. legjobb ifjúsági salakszórója lett. Lovas Zoltán már a verseny előtt jelezte, ez lesz az utolsó megmérettetése a 250-es kategóriában.

Lovas Zoltán

Forrás: Boros Norbert

Rengeteg tapasztalatot gyűjtött Lovas Zoltán

Ezzel a versennyel lezárult egy szakasz a pályafutásomban, s örülök, hogy így búcsúzhattam az ifjúsági mezőnytől: előbb dobogóra állhattam, majd bejutottam Európa top 10 versenyzője közé, mindezt hazai közönség előtt

– kezdte a beszélgetést a 15 esztendős cívisvárosi salakos. – Pont a napokban beszélgettünk édesapámmal arról, hogy nagyon gyorsan eltelt ez a három év a 250-esek között. Eleinte nagyon nyögvenyelős volt, de aztán szépen kikerekedett az egész. Nem mondom, hogy nem akadtak hullámvölgyek, de a kellemetlenségek mellett szerencsére voltak szép eredmények is, amik közül a debreceni Eb-elődöntőben elért 3. helyemre, a toruni Speedway Ekstraliga Campen megszerzett bronzéremre, illetve a bydgoszczi páros Eb-n kiharcolt második helyezésre vagyok a legbüszkébb, s persze arra, hogy idén az egyéni kontinensdöntőben a 10. lettem. A három versenyszezonom során sok minden történt velünk, rengeteg tapasztalatot szereztünk, s nemcsak a versenyzéssel, hanem például a motorokkal kapcsolatban is. A 250-es versenyzés kiváló lehetőség volt arra, hogy rutint szerezzek; például amíg eleinte a motorom vitt, idővel már ott mentem a pályán, ahol én akartam. A leghasznosabb ebben az időszakban a viadalokon való indulás volt, hiszen így versenykörülmények között motorozhattam, ellenfelekkel küzdhettem, s a párharcok során – akár akaratomon kívül is – belementem olyan dolgokba, amikre edzéseken nincs lehetőség. Ráadásul olyan elismerő szavakat kaptam szakemberektől, miszerint kialakult egy egyedi stílusom a motoron, aminek nagy hasznát vehetem a későbbiekben.

Összességében nagyon hasznos volt ez az időszak, amiből rengeteg mindent át tudunk vinni magunkkal az 500-as kategóriába. Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik hittek bennem, támogattak és segítették a 250-es karrieremet!

– fogalmazott Lovas Zoltán, aki hozzátette, számos haverre tett szert a versenyzőtársak közül, s bár a pályán riválisok voltak, több barátja is lett az évek alatt. – A szlovén Tilen Brackóval igazi barátok lettünk, de brit, lengyel és dán srácokkal is remek kapcsolatot ápolok, bízom benne, sokszor megküzdünk még egymás ellen a jövőben.