Az Ultras Debrecen és a Loki Szurkolók Egyesülete által havonta szervezett beszélgetés-sorozat, a „Piros-Fehér Történetek” előző vendége Kusnyir Erik volt a Nagyerdei Víztoronyban.

Mint az az esemény felvezetéseként elhangzott, a DVSC futballcsapatának jobbhátvédje a kitartásával és hozzáállásával kivívta a szurkolók tiszteletét. Szó esett róla, hogy Kusnyir Eriket bár több külföldi csapat is figyelte, illetve jó formája miatt arra is volt esélye, hogy meghívót kapjon a magyar labdarúgó-válogatottba, ám keresztszalag-szakadást szenvedett, amelyből jelenleg még lábadozik.

A játékos elmondta, jó úton jár, és ha minden optimálisan alakul, három hónap múlva akár már ismét láthatjuk a pályán. A 29-es mezszámot viselő sportoló az előző szezonban rendre a kezdőcsapatban kapott szerepet, sérülése után pedig jobbhátvéd poszton az a Baranyai Nimród játszott, aki a nyáron Újpestre igazolt. Így aztán kölcsönbe, de kivásárlási opcióval érkezett a Lokihoz Arandjel Sztojkovics, – az ETO FC Győr elleni szezonnyitón már be is mutatkozott – akivel Kusnyir Erik rivalizálhat. – Nyilván számítottam rá, hogy a DVSC-hez érkezik majd egy új jobbhátvéd, de az a mi javunkat is szolgálja, ha versenyezhetünk egymással azért, hogy a kezdőbe kerüljünk. Jelenleg még az erősítő edzéseken lehetek a csapattársaimmal, remélem hamarosan a kontakt nélküli tréningeken is részt vehetek.

A visszatérés még kicsit távolinak tűnik, de mindent beleadok, hogy minél hamarabb ott legyek a meccseken

– hangoztatta Kusnyir Erik, akiről a beszélgetés folyamán több érdekesség is kiderült.