Atlétáinknak már az elmúlt napokban is szurkolhattunk az olimpián, a verseny második felében érdekelt versenyzőink azonban csak vasárnap utaztak el Párizsba. Kozák Luca a reptéren nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. Az újságíróknak elmondta, miközben itthon készült, végigkövette az eddigi versenyeket, még azt is elárulta, melyik sportágba szeretett bele. Ma a megérkezése után még lesz ideje a pihenésre, nem veti el az ötletet, hogy este megnézze Halász Bence döntőjét kalapácsvetésben, de az atlétikai stadion hangulata a tévén keresztül is átjött neki.

Kozák Luca is elindult Párizsba

Már délelőtt nyolcvanezren kint vannak az atlétikai stadionban, ez engem mindig felspannol, motiválóan hat rám

– mondta az NSO Tv-nek.

Eb-ezüstérmes gátfutónkkal – aki majd szerdán áll rajthoz a 110 méteres gátfutás előfutamában – arról is beszélgettek, mit szól atlétáink eddigi eredményeihez, milyen formában utazik az olimpiára, és milyennek képzeli el a milliőjét Tokióhoz képest.