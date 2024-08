Új focis valóságshow-t indít az RTL Kabát FC néven, ezt hétfőn jelentette be a csatorna egy Facebook-posztban. A műsorról részleteket egyelőre nem közöltek, de a Csakfoci kedden megosztott róla néhány saját értesülést például arról, hogy a DVSC egykori edzője, Kondás Elemér is szerepet kaphat benne.

A műsorban Kondás Elemér, a DVSC egykori edzője is feltűnhet

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Visszavonult játékosokat irányít majd Kondás Elemér?

A posztolt fotó és a műsor neve alapján egyértelműnek tűnik, hogy a műsort Kabát Péter egykori válogatott labdarúgó vezeti majd, de a portál azt is írta, úgy tudják, több, korábban aktív magyar labdarúgó is képernyőre kerül, mint például Torghelle Sándor vagy Völgyi Dániel. Információik szerint Kondás Elemér is feltűnhet majd a valóságshow-ban, amelyet Albániában forgattak, és

a koncepció szerint Kondás egy volt élvonalbeli játékosokból álló csapatot irányít, amely egy helyi együttes ellen meccsel a műsor legvégén.

A Kabát FC-t valószínleg ősszel láthatják majd a nézők az RTL-en, tette hozzá a sportlap.