A Civil a pályán rovatunkban közismert emberek sporthoz való viszonyát tekintjük át. Ezúttal Kiss Diána, a Budapesti Operettszínház primadonnája volt a beszélgetőpartnerünk, aki diákévei alatt tíz évet töltött Debrecenben: zongoristaként érettségizett a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Debreceni Egyetemen végzett klasszikus ének alapszakon. A Zeneakadémián megszerzett opera-énekművész mesterdiplomával rendelkező tehetséget az új generáció primadonnájának aposztrofálják, több főszerepben láthatta a nagyközönség, például a Csárdáskirálynőben, A mosoly országában és Az Orfeum mágusában, illetve a Mária főhadnagy címszerepében csodálhatja meg a nagyérdemű.

Kiss Diána, a Budapesti Operettszínház primadonnája Huszka Jenő Mária főhadnagy című darabjában

Forrás: Janus Erika

A beszélgetésünkből kiderült, Diána gyermekként nagyon tehetséges volt a labdajátékokban, a testnevelésórákat kifejezetten szerette, de végül a zongora más irányba terelte. Lehet, meglepő, de a nagyon érzéki és rendkívüli módon dekoratív énekesnő lelkesen rúgta a labdát gyermekkorában, illetve kötélmászásban is ő volt a legjobb az osztályban. A primadonnáról kiderült, hosszú évekig a salsa rabja volt, megesik, hogy kollégáival a színházi próbák alatt titokban sportközvetítéseket néznek, valamint szereti a kivetítős focimeccsek hangulatát. A Marsallbot-díjjal kitüntetett, 2021-ben az Évad Operettszínészének választott Kiss Diána azt is elárulta, a Budapesti Operettszínházban van konditerem, ahol ő is sokszor megfordul.

Kezdjük egy aktuális kérdéssel: nézi az olimpiai közvetítéseket?

Sajnos eddig nem volt rá időm és lehetőségem, viszont az interneten „szembejönnek” velem a sokkoló hírek, reakciók. Nem tudom hova tenni, hogy a magyarok egy része nem örült Milák Kristóf ezüstérmének. Egyrészről ez egy fantasztikus eredmény, másrészről szerintem nekünk, nézőknek az lenne a dolgunk, hogy szurkoljunk a mieinknek. Kristóf azóta aranyérmet is nyert, de bármilyen színűt akasztanak a nyakába, számomra örökre az olimpiák és a magyar úszósport állócsillaga lesz. Aztán a bokszoló Hámori Lucának egy interszexuális lánnyal kellett megmérkőznie. Nem jelentene talán ekkora problémát, ha mondjuk futásról lenne szó, de itt egymást ütik az ellenfelek, s szerintem ez így nem fair. Emellett volt még a megnyitóünnepség, ami szintén nagy port kavart. Ezek a botrányok beárnyékolják az olimpiát, azt érzem, ez az egész nem arról szól, amiről kellene. Egyesek világformáló reformoknak tartják a megnyitó műsorát, de szerintem nem ebben a mederben kellene folynia az eseményeknek egy olimpián.