Amint arról a beszámoltunk, több mint kétéves szünet után Kálucz Martin újra profi meccsre készült. A tervek szerint a debreceni fighter visszatérését szeptember 21-én, a Vendetta Fight Nights 40 elnevezésű rendezvényen, a francia Maman Chariffou ellen, egy super fight-meccsen a szombathelyi Schaeffler Arena Savariában láthatta volna a nagyközönség. A feltételes mód nem véletlen, ugyanis a bunyó elmarad egy balszerencsésen végződött edzés miatt.

Kálucz Martin nem térhet még vissza

Forrás: Napló-archív

Két bordája is eltört

– A hét utolsó tréningjén egymás közötti harc volt a ringben, amikor talán túlságosan is belemerültünk a bunyóba, s a társam egy térdese után – ami amúgy nem engedett technika edzésen – éreztem, hogy nagy a baj. Már akkor tudtam, hogy eltört a bordám, amit sajnos a Kenézy Gyula Kórházban elvégzett röntgen is alátámasztott, ráadásul nem is egy, hanem két bordám tört el. Az orvosi vélemény szerint négy hétig nem edzhetek, így a kényszerpihenőm a tervezett meccsem után telik le. Ezért nem tehettem mást, mint visszamondtam a szereplést a Vendetta Fight Nights 40 küzdősportgálán. A szervezők nagyon megértőek voltak, biztosítottak arról, hogy nem marad el a meccsem, mert keresnek rá egy másik időpontot. Természetesen nagyon bosszant a dolog, de nem tudok mit tenni, ez egy ilyen szakma, sajnos a sérülés velejárója a sportunknak – mondta a Hajdú Online-nak Kálucz Martin.