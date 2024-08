Hosszú, több mint kétéves szünet után Kálucz Martin újra felveszi a bunyós kiskesztyűt, hogy profi meccsen harcoljon. A hazai küzdősportélet meghatározó alakjának számító debreceni bunyós szeptember 21-én, a Vendetta Fight Nights 40 elnevezésű rendezvényen lép ketrecbe a szombathelyi Schaeffler Arena Savariában. Kálucz ellenfele Maman Chariffou lesz super fight-meccsen.

Kálucz Martin Lókodi Attila segítségével készül a versenyre

Forrás: Boros Norbert

Kálucz Martin nem állt le teljesen

A cívisvárosi sportoló először arról beszélt a Hajdú Online-nak, mi volt az oka annak, hogy legutóbb 2022 májusában volt profi mérkőzése. – Gyerekkoromban mindent megkaptam a szüleimtől, s ezt most azzal viszonozhattam, hogy aktív szerepet vállaltam a családi vállalkozásunkban. Ez a munka teljes embert kíván, így háttérbe szorult a sportolói karrierem. Nem álltam le teljesen, hetente így is edzettem ötször, viszont arra már nem volt lehetőségem, hogy komolyan felkészüljek egy-egy meccsre, ezért nem léptem ringbe az elmúlt időszakban. Most, hogy már „beállt” a vállalkozás, illetve nyáron nincs akkora hajtás, így elhatároztam, hogy felkészülök egy gálára.

Szerencsére még van nevem a szakmában, így gyorsan sikerült egy olyan rendezvényt találni, ahol szívesen látnak, és színvonalas küzdelemben vehetek részt. Amióta bevállaltam a küzdelmet, a heti edzésszámom nyolcra nőtt, s az intenzitást is megemeltük

– mondta Kálucz Martin.

Csak kicsit fájjon

A 31 esztendős harcost tavaly egy komoly könyöksérülés hátráltatta, ám most reméli, elkerüli a balszerencse. – Azt szoktuk mondani, ha valamid nem fáj, akkor rosszul teszed a dolgod! Ennek a sportágnak velejárója, hogy mindig fáj valahol valamid, de amíg kicsi a fájdalom, addig nincs nagy baj. Most sem vagyok százszázalékos állapotban, brutálisan odateszem magam az edzéseken, így nincs min csodálkozni, hogy most is fáj pár testrészem. De nem törődöm ezzel, megyek tovább előre! – fogalmazott Kálucz, akitől megkérdeztük, mennyire volt nehéz feladat bekerülnie egy gála kártyájára. – A Covid óta visszaesett a rendezvények száma, sajnos még nem járunk ott, mint a koronavírus-járvány előtti időkben. Régebben kéthetente volt verseny, aki harcolni akart, annak volt lehetősége ringbe, vagy ketrecbe lépni. Szerencsére nekem nem jelentett most gondot bejelentkezni egy gálára, előtte is sok megkeresésem volt. Nagyon örülök, hogy az idény legszínvonalasabb eseményén vívhatok úgynevezett super fight-meccset.

Amikor egyeztettünk az ellenfélről, kifejezetten örültem, hogy Maman Chariffou ellen bizonyíthatok, ugyanis a francia srác korábban legyőzte az egyik barátomat egy világbajnoki címmérkőzésen, így visszavághatok neki.

Azért is mentem bele ebbe az ütközetbe, mert ha már ketrecbe lépek, akkor igazi profi meccset akarok vívni. A kiírás szerint kiskesztyűs bunyó lesz muaythai szabályrendszer szerint, azaz földharc nélküli küzdelemben mérkőzünk. Ismerve az ellenfelemet, biztos vagyok benne, hogy nagy tűzijáték lesz, szerintem nem megy végig a bunyó. És természetesen azon leszek, hogy én maradjak állva! – mondta mosolyogva Kálucz, aki elárulta, a megszokott szakmai irányítás mellett, azaz Lókodi Attila segítségével készül, míg az erőnléti edzéseket Fekete Dániellel végzi. A debreceni fighter a közeljövőben még részt vesz a Gönczi Team sparringján, illetve meghívást kapott Borics Ádám egri edzőtáborába.