Hétfő óta ideiglenes edzővel készül a DVSC, hiszen ahogy portálunkon is többször foglalkoztunk vele, Szrdjan Blagojevics vezetőedzővel közös megegyezéssel szerződést bontott a Loki, és helyette megbízott edzőként a klubikon Dombi Tibor irányítja a csapatot, akinek a munkáját az edzéseken Balogh János, Pallai Zsolt és Madar Csaba segíti a héten. A hír megbolygatta az állóvizet helyi és országos szinten is, sokan elmondták a véleményüket pró és kontra. A HAON Igor Bogdanovicsot, a Debreceni VSC valaha volt egyik legjobb csatárát kérdezte a szituációról. A Loki-drukkerek egyik nagy kedvencének azért is érdekes a véleménye, hiszen régebbről ismeri a szerb szakembert.

Igor Bogdanovics jól ismeri Szrdjan Blagojevicset

Forrás: Czinege Meilnda

Igor Bogdanovics: kellett volna egy újabb áttörés

– Mondhatom, hogy jó kapcsolatot ápolunk, volt, amikor telefonon, máskor egy kávé mellett beszélgettünk a futballról – erősített rá a jelenleg az NB III. Északkeleti csoportjában érdekelt Cigánd SE vezetőedzőjeként dolgozó korábbi gólzsák.

Ő is érezte, hogy valami nem kerek, nem úgy jön a játék, ahogy azt szerette volna.

Nem akarom véleményezni a döntést, az idő majd úgyis eldönti, de ha nem jönnek az eredmények egy csapatnál, akkor edzőváltás szokott lenni, könnyebb új edzőt keresni, mint lecserélni 10-15 labdarúgót, főleg, hogy nyakunkon az átigazolási időszak vége. A legfontosabb, hogy a Loki visszataláljon a győzelmi ösvényre, mert az együttesnek a presztízse, a szurkolók, a város és a közeg miatt mindig a dobogós helyezésekért kellene harcolnia.

Most rossz passzban van a DVSC, és bármivel próbálkozott a szakmai stáb, az előző idényekkel ellentétben most nem működött a sztori.

Viszont én nem akarom elhinni, hogy ez nem tudott volna újra működni, csak kellett volna egy áttörés, ám a vezetőség úgy döntött, hogy maga próbálja meg előidézni az áttörést a váltással, amihez joguk van. Ők látják, hogy mi történik házon belül, szerintem ez nem egy hirtelen felindulásból hozott döntés volt. Dombi Tibi viszont képes rá, hogy felrázza a csapatot, mert biztos, hogy a fejekben is rendet kell tenni – ecsetelte.