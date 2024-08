Mint azt korábban már megírtuk, Horváth Krisztofer a felkészülési időszakban az olasz élvonalbeli Torino FC új vezetőedzőjét nem győzte meg, így új csapat után kell néznie – a Serie A első két fordulójában ugyan bekerült a meccskeretbe, de a klub a játékjogát inkább értékesítené. A 22 éves futballista iránt a Ferencváros is élénken érdeklődik, de mint arról a Sportal és az ulloi129.hu is ír, a zöld-fehéreknél túl nagy a konkurenciaharc a kezdőbe kerülésért, éppen ezért könnyen dönthet úgy, hogy más együttes mellett teszi le a voksát. A Nemzeti Sport szerint a játékos számára kedvezőbb feltételeket kínáló Újpest gyakorlatilag már meg is egyezett vele, csupán az orvosi vizsgálat van hátra. A támadónak tavasszal volt egy vádlisérülése, de minden bizonnyal azóta teljes mértékben felépült.

Horváth Krisztofer csak a DEAC ellen lőtt gólt a DVSC színeiben

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Horváth Krisztofer a Debreceni VSC-ben is játszott, de Kecskeméten teljesedett ki

A Zalaegerszegnél nevelkedett, Olaszországban először a SPAL U19-es csapatánál játszó Horváth Krisztofert 2020-ban szerződtette a Torino, amely kölcsönadta előbb Szegedre, majd Debrecenbe, ahol a 2022/2023-as őszi idényben mindössze 9 meccsen kapott lehetőséget – egy gólt lőtt (a DEAC-nak a Magyar Kupában) és egy gólpasszt adott (a Mezőkövesd ellen az NB I.-ben).

Bár a DVSC-ben is voltak tetszetős megoldásai, mégsem kapott elég lehetőséget a bizonyításra az akkor az együtteshez érkezett, a héten menesztett Szrdjan Blagojevicstől. A szerb szakember kinevezése előtti meccsen, a Fehérvár ellen Horváth Krisztofer agyrázkódást szenvedett, de a horrorsérülése után hiába épült fel, nem tudta magát a kezdőbe beverekedni, és csak epizódszerepet töltött be.

Horváth Krisztofer ezúttal is meghívót kapott a válogatottba

Forrás: NS-archív

Bizonyára azóta több Loki-szurkoló bosszankodhatott, ugyanis az előző másfél szezonban Kecskeméten magára talált, 47 bajnoki mérkőzésen 17 gólt szerzett, valamint kiosztott 8 gólpasszt – a Montenegró ellen 3–1-re megnyert meccsen pedig a válogatottban is debütált. A Transfermarkt által 1,2 millió euróra taksált futballista a foci-Eb-n az összes meccsen a kispadon ült, de Marco Rossi szövetségi kapitány ezúttal is meghívta a válogatottba, így talán szeptemberben tovább gyarapíthatja találkozói számát a nemzeti alakulatban. Az, hogy Újpestre igazol-e, bizonyára hamarosan kiderült.