A zandvoorti versennyel nyílik ugyanis a Forma–1-es versenyszezon második része augusztus utolsó előtti hétvégéjén, írja az Amber PR a hírlevelében. A pálya három évvel ezelőtti debütálását követően kiderült, hogy a tengerparti homokos buckákon két nagyobb dőlésszögű pályát kialakítva figyelemfelkeltő versenyt lehet hozni a Forma–1-es versenynaptárba. Max Verstappen narancs hadserege kedvence győzelmi reményével telve tölti majd meg a lelátókat. Max Verstappen eredményei és népszerűsége okán jogosultsága van egy Forma–1-es Holland Nagydíjnak a versenynaptárban, ez nem kérdés. A címvédő pilóta idén is az egyéni ponttábla élén állva érkezik meg hazai futamára, amelyen eddig csak ő győzedelmeskedett és idén is ő a favorit. A 26 éves pilóta viszont utoljára június végén Spanyolországban állhatott fel a dobogó tetejére. A nyári szünet előtti utolsó futamon is csak a negyedik helyre vitte célba Red Bullját.

Telt ház lesz a Holland Nagydíjon

Forrás: Amber PR-archív

A Holland Nagydíj helyszíne

Két döntött kanyarja – egy 18 és egy 19 fokos – különlegesnek számít az európai versenypályák között, szeretik is ezt a kihívást a Forma–1-es pilóták. A 72-körös Holland Nagydíj vasárnap 15 órakor veszi kezdetét. A pálya hossza: 4,259 km, a teljes versenytáv 306,587 km. A körrekordot Lewis Hamilton tartja, a brit pilóta ideje 1 perc 11,097 másodperc volt 2021-ben. 2023-ban a Holland Nagydíjat Max Verstappen (Red Bull) nyerte meg, a holland pilóta ideje 2:24:04.411 volt. Az autóversenyen a második helyen Fernando Alonso ért célba, a dobogó harmadik fokára pedig az Alpine pilótája, Pierre Gasly állhatott fel.