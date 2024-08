Bár a Match Day Festival programsorozatnak köszönhetően a Loki által indított buszokkal a környékről mindenki könnyen eljuthat a DVSC–Zalaegerszeg meccsre, de emellett a vármegyei I. és II. osztályában is a legtöbb találkozót szombaton délután rendezik. A hajdú-bihari „mennyei megyei" élvonalában többek között a címvédő Monostorpályi Sárrétudvarira látogat, a Hajdúnánás a Balmazújvárost látja vendégül, míg a Berettyóújfalu Kabára vizitál. A másodosztályban is vannak izgalmasnak ígérkező összecsapások, ilyen például a Hajdúhadház–Tiszacsege és a Földes–Püspökladány meccs is.

Hajdú-Bihar vármegye meccskínálata: A Hajdúszoboszló (rózsaszínben) ezúttal Vámospércsre látogat, a Hajdúböszörmény (kékben) pedig hazai pályán a Létavértessel csap össze

Fotó: KISS ANNAMARIE / Forrás: Napló-archív

Szombaton sűrűbb a hajdú-bihari meccskínálat, de vasárnap sem unatkozhatunk!

Már a legalsóbb szinten is zajlanak a csaták, a vármegyei III. osztályban a legtöbb mérkőzést vasárnap rendezik. Aki azonban nem az Újszentmargita–Hosszúpályi vagy a Szentpéterszeg–Kismarja mérkőzést választaná, azok figyelmébe ajánljuk, hogy az NB III. Északkeleti csoport, 6. fordulójában az eddig hibátlan DEAC a Tiszaújvárost fogadja a Dóczy utcai sportcampuson.